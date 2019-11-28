Vauxhall Hatchback used cars for sale
With 23,889 used Vauxhall Hatchback cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Hatchback cars for sale
£2,490
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 3dr
2011 (11 reg) | 88,832 miles
£7,480
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC Limited Edition 3dr
2017 (67 reg) | 19,765 miles
£1,595
Vauxhall Astra 1.4 i 16v SXi Sport Hatch 3dr Petrol Manual (146 g/km, 89 bhp)
2007 (57 reg) | 109,000 miles
£1,490
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Design 5dr (a/c)
2005 (55 reg) | 93,133 miles
£3,795
Vauxhall Corsa 1.4i ecoFLEX Limited Edition Hatchback 3dr Petrol (75 ps)
2016 (65 reg) | 41,000 miles
£7,280
Vauxhall Corsa 1.4i ecoTEC Limited Edition 3dr
2017 (67 reg) | 16,548 miles
£995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 5dr
2007 (07 reg) | 91,500 miles
£2,850
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v Elite 5dr
2009 (09 reg) | 101,871 miles
£13,000
Vauxhall Astra 2.0 i 16v VXR 3dr
2015 (64 reg) | 39,000 miles
£4,290
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2014 (14 reg) | 53,000 miles
£1,490
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Life 5dr
2008 (57 reg) | 42,000 miles
£800
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi 5dr
2012 (62 reg) | 110,000 miles
£874
Vauxhall Corsa 1.0 i 12v Club 5dr
2003 (53 reg) | 60,800 miles
£3,895
Vauxhall Corsa 1.6 i Turbo 16v VXR Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 190 bhp)
2009 (59 reg) | 83,000 miles
£5,299
Vauxhall Astra 2.0 CDTi SRi Auto 5dr
2014 (63 reg) | 65,675 miles
£2,695
Vauxhall Agila 1.2 i 16v Club 5dr
2008 (58 reg) | 59,000 miles
£2,450
Vauxhall Astra 1.4 16v Exclusiv 5dr
2010 (59 reg) | 80,000 miles
£1,495
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Club 5dr
2005 (55 reg) | 90,000 miles
£3,465
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v Limited Edition 3dr (a/c)
2011 (60 reg) | 55,894 miles
£1,995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 3dr
2009 (59 reg) | 77,741 miles
£3,250
Vauxhall Corsa 1.4 i 16v SRi 5dr (a/c)
2011 (11 reg) | 72,000 miles
£2,995
Vauxhall Astra 2.0 CDTi ecoFLEX SRi (s/s) 5dr
2011 (11 reg) | 89,900 miles
£3,750
Vauxhall Astra 1.4T 16v SRi 5dr
2011 (11 reg) | 45,000 miles
£890
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (146 g/km, 79 bhp)
2007 (07 reg) | 134,000 miles
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