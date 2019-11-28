Diesel Vauxhall used cars for sale
With 10,153 used Diesel Vauxhall cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Diesel Vauxhall cars for sale
£3,995
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX Tech Line (s/s) 5dr
2013 (63 reg) | 120,000 miles
£6,490
Vauxhall Meriva 1.6 CDTi ecoFLEX Tech Line (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 17,000 miles
£10,871
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi SE 5dr Auto Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 22,382 miles
£1,149
Vauxhall Combo 1.7 DTi 2000 Panel Van 3dr Diesel Manual ( g/km, 74 bhp)
2004 (04 reg) | 130,000 miles
£2,699
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi 5dr
2009 (09 reg) | 98,000 miles
£2,850
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v Elite 5dr
2009 (09 reg) | 101,871 miles
£800
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi 5dr
2012 (62 reg) | 110,000 miles
£5,299
Vauxhall Astra 2.0 CDTi SRi Auto 5dr
2014 (63 reg) | 65,675 miles
£2,995
Vauxhall Antara 2.0 CDTi 16v SE 5dr
2009 (09 reg) | 91,325 miles
£2,995
Vauxhall Astra 2.0 CDTi ecoFLEX SRi (s/s) 5dr
2011 (11 reg) | 89,900 miles
£2,695
Vauxhall Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX 16v SE 5dr (a/c)
2011 (11 reg) | 53,000 miles
£6,599
Vauxhall Mokka 1.7 CDTi 16v Exclusiv 4x4 (s/s) 5dr
2014 (63 reg) | 72,000 miles
£7,299
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi ecoFLEX Tech Line (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 74,000 miles
£6,409
Vauxhall Mokka 1.6 CDTi ecoFLEX Exclusiv 5dr - DUAL ZONE DIGITAL CLIMATE CONTROL
2015 (65 reg) | 81,590 miles
£6,290
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi Elite Nav Auto 5dr
2015 (15 reg) | 87,000 miles
£7,450
Vauxhall Antara 2.2 CDTi Exclusiv SUV 5dr Diesel Manual (s/s) (167 g/km, 161 bhp)
2015 (15 reg) | 24,806 miles
£7,191
Vauxhall Astra Gtc 2.0 CDTi Sport (s/s) 3dr
2015 (15 reg) | 20,684 miles
£3,865
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v SRi 5dr
2011 (61 reg) | 73,000 miles
£1,000
Vauxhall Antara 2.0 CDTi 16v S 5dr
2007 (07 reg) | 110,000 miles
£1,995
Vauxhall Zafira 1.9 CDTi Elite 5dr
2008 (08 reg) | 142,750 miles
£795
Vauxhall Vectra 1.9 CDTi 16v Elite 5dr
2004 (53 reg) | 140,000 miles
£4,291
Vauxhall Insignia Sri Nav Cdti 2.0 5dr
2012 (12 reg) | 71,000 miles
£6,179
Vauxhall Antara Se Cdti 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 64,000 miles
£19,000
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 63 miles
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