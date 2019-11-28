Automatic Vauxhall used cars for sale
With 4,312 used Automatic Vauxhall cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall cars for sale
£650
Vauxhall Omega 2.2 i 16v CD 4dr
2001 (Y reg) | 79,250 miles
£9,989
Vauxhall Mokka Se Turbo 1.4 5dr
2016 (66 reg) | 35,605 miles
£3,500
Vauxhall Astra 1.6 16v SE Auto 5dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£3,195
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Design 5dr
2008 (08 reg) | 38,000 miles
£2,500
Vauxhall Zafira 1.9 CDTi Exclusiv 5dr
2010 (60 reg) | 80,992 miles
£7,990
Vauxhall Mokka 1.4 SE 5d 138 BHP GREAT COLOUR COMBO
2014 (64 reg) | 46,489 miles
£2,795
Vauxhall Astra 1.8 ELITE 16V E4 5d 140 BHP
2008 (58 reg) | 84,000 miles
£1,210
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Club 5dr
2005 (55 reg) | 84,347 miles
£2,408
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Design 5dr
2007 (57 reg) | 57,100 miles
£2,990
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Life 5dr
2006 (56 reg) | 24,000 miles
£5,500
Vauxhall Zafira Tourer 2.0 SRI CDTI 5d 162 BHP FINANCE AVAILABLE FROM 7.9% APR*
2013 (13 reg) | 70,892 miles
£1,895
Vauxhall Corsa 1.4 CLUB A/C 16V 3d 90 BHP **RARE AUTOMATIC MODEL**
2008 (08 reg) | 91,000 miles
£8,500
Vauxhall Zafira Tourer SE Cdti 2 2.0 5dr
2013 (63 reg) | 43,000 miles
£10,499
Vauxhall Astra 1.6 CDTi 16V 136 Elite Nav 5dr Auto Leather Seats
2016 (66 reg) | 38,400 miles
£785
Vauxhall Zafira 1.8 i 16v Design 5dr
2004 (54 reg) | 114,000 miles
£13,999
Vauxhall Crossland X 1.2 X Tc Ln Nv Ec T 5dr
2019 (68 reg) | 15,185 miles
£500
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi 16v Exclusiv 5dr
2010 (10 reg) | 146,200 miles
£15,495
Vauxhall Mokka X 1.4i Turbo Elite Nav Auto 5dr
2018 (18 reg) | 545 miles
£10,100
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi Nav 5dr Auto
2016 (66 reg) | 23,440 miles
£10,790
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr Auto
2017 (17 reg) | 10,850 miles
£6,991
Vauxhall Meriva 1.4T 16V Exclusiv 5dr Auto
2014 (14 reg) | 10,558 miles
£5,881
Vauxhall Astra 1.6i 16V Elite 5dr Auto
2014 (14 reg) | 49,456 miles
£3,991
Vauxhall Astra 2.0 CDTi 16V SRi 5dr Auto
2011 (61 reg) | 55,736 miles
£4,491
Vauxhall Astra 1.6i 16V Elite 5dr Auto
2010 (60 reg) | 33,667 miles
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