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Vauxhall ADAM cars for sale

With 14 new and 1,309 used Vauxhall ADAM cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.

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Vauxhall ADAM Hatchback (2012 - ) review

Auto Trader rating

2.7

Owner ratings

4.6

The Adam's smart looks and the almost infinite possibilities for personalisation make it a genuine alternative to the likes of the Mini and Fiat 500. Just don't go expecting the Mini's brilliant driving experience.

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Brand new - in stock14 cars available for quick delivery£11,495.00Search
Used1309 cars available now£2,950.00Search

Brand new - in stock now

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