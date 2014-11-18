Vauxhall ADAM cars for sale
With 14 new and 1,309 used Vauxhall ADAM cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
Vauxhall ADAM Hatchback (2012 - ) review
The Adam's smart looks and the almost infinite possibilities for personalisation make it a genuine alternative to the likes of the Mini and Fiat 500. Just don't go expecting the Mini's brilliant driving experience.Read full review
Brand new - in stock now
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RRP£14,415
£11,495
Save£2,920
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£12,931
Save£1,484
Vauxhall Adam 1.2i Griffin (70PS) 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Vauxhall ADAM cars for saleView all
£7,989
Vauxhall Adam Energised 1.2 3dr
2017 (17 reg) | 7,375 miles
£6,495
Vauxhall Adam 1.2 GLAM S/S 3d 69 BHP
2015 (15 reg) | 44,000 miles
£6,799
Vauxhall Adam 1.2 Energised 3dr
2016 (16 reg) | 39,264 miles
£4,991
Vauxhall Adam 1.4i [100] ecoFLEX Jam 3dr [Start Stop]
2014 (14 reg) | 31,477 miles
£6,627
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (66 reg) | 14,915 miles
£5,991
Vauxhall Adam 1.2i Jam 3dr
2015 (15 reg) | 27,151 miles
£5,495
Vauxhall Adam 1.2i JAM 3dr
2016 (65 reg) | 48,118 miles
£5,500
Vauxhall Adam 1.2 JAM 3d 69 BHP 1 OWNER FROM NEW - ONLY 23K MILES!
2014 (64 reg) | 23,000 miles
£4,991
Vauxhall Adam Hatchback 1.2i Jam 3dr
2014 (14 reg) | 34,027 miles
£8,995
Vauxhall Adam Energised 1.2 3dr
2019 (19 reg) | 1,675 miles
£5,798
Vauxhall Adam 1.2i Jam 3dr
2014 (64 reg) | 31,200 miles
£8,300
Vauxhall Adam 1.2L ENERGISED i 3dr
2017 (67 reg) | 6,439 miles
£5,000
Vauxhall Adam 1.2i Jam 3dr
2014 (14 reg) | 23,983 miles
£7,500
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (66 reg) | 22,506 miles
£8,495
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2017 (67 reg) | 10,908 miles
£6,450
Vauxhall Adam 1.2 GLAM 3d 69 BHP
2015 (65 reg) | 21,889 miles
£6,300
Vauxhall Adam GLAM 1.2 3dr
2015 (65 reg) | 24,378 miles
£5,279
Vauxhall Adam JAM 1.2 3dr
2014 (63 reg) | 25,500 miles
£4,695
Vauxhall Adam 1.2 16v JAM 3dr
2015 (64 reg) | 33,599 miles
£8,327
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2018 (67 reg) | 10,469 miles
£6,691
Vauxhall Adam 1.4i Slam 3dr
2016 (66 reg) | 32,978 miles
£6,695
Vauxhall Adam 1.2i ENERGISED 3dr
2019 (19 reg) | 5,600 miles
£5,995
Vauxhall Adam 1.2 JAM 3DR
2015 (64 reg) | 28,260 miles
£4,990
Vauxhall Adam 1.2 JAM SPECIAL EDITION 70 BHP URBAN PACK + MORE EXTRAS !!! 3dr
2013 (13 reg) | 33,000 miles