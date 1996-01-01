Honda used cars for sale in Kent
With 317 used Honda cars in Kent available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Kent
£10,800
Honda Civic 1.8 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d AUTO 140 BHP ULEZ COMPLIANT
2016 (66 reg) | 30,201 miles
£3,289
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 66,000 miles
£3,200
Honda Civic 1.4 i-DSI SE i-Shift 5dr
2008 (08 reg) | 59,000 miles
£4,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£11,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus (Nav) 5dr
2016 (66 reg) | 30,039 miles
£7,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC Ti 5dr
2013 (13 reg) | 45,321 miles
£9,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr
2016 (16 reg) | 43,076 miles
£2,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 62,452 miles
£6,500
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES CVT 5dr
2013 (62 reg) | 35,539 miles
£4,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (14 reg) | 53,000 miles
£1,795
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 176,945 miles
£995
Honda Civic 1.4 i S 5dr
2003 (03 reg) | 105,114 miles
£775
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (53 reg) | 126,000 miles
£3,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX-T 5dr
2010 (60 reg) | 69,422 miles
£22,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2018 (18 reg) | 17,890 miles
£17,450
Honda Civic 1.5 Vtec Turbo Sport 5Dr Cvt
2019 (19 reg) | 9,101 miles
£30,250
Honda Cr-V 2.0 I-Mmd Hybrid Sr 2Wd 5Dr Ecvt
2018 (19 reg) | 8,769 miles
£14,750
Honda Jazz 1.3 I-Vtec Ex Navi 5Dr Cvt
2018 (68 reg) | 6,747 miles
£12,250
Honda Jazz 1.3 I-Vtec Se 5Dr
2019 (19 reg) | 2,792 miles
£13,795
Honda Jazz 1.3 I-Vtec Ex Navi 5Dr Cvt
2018 (18 reg) | 4,793 miles
£995
Honda Accord 2.2 i-CDTi Executive 4dr
2005 (55 reg) | 138,000 miles
£15,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX 5dr
2017 (67 reg) | 11,205 miles
£11,000
Honda Jazz 1.3 Ex 5Dr Cvt
2017 (66 reg) | 9,671 miles
£13,990
Honda Jazz 1.3 I-Vtec Ex Navi 5Dr
2019 (68 reg) | 4,031 miles