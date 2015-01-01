DS Automobiles used cars for sale in Kent
With 25 used DS Automobiles cars in Kent available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles cars for sale in Kent
£7,995
DS Automobiles DS 3 PURETECH CHIC 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 31,000 miles
£24,645
DS Automobiles DS 3 Crossback 1.2 PureTech Prestige Crossback 5dr Petrol EAT8 (s/s) (130 ps)
2019 (19 reg) | 2,820 miles
£7,900
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 2dr
2016 (66 reg) | 22,787 miles
£10,200
DS Automobiles DS 3 PURETECH DARK LIGHT S/S EAT6 1.2 3dr
2015 (65 reg) | 2,750 miles
£31,907
DS Automobiles DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi Prestige Crossback 5dr Diesel EAT8 (s/s) (180 ps)
2019 (19 reg) | 13,350 miles
£6,400
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH DSTYLE 3d 80 BHP
2015 (65 reg) | 32,000 miles
£7,750
DS Automobiles Ds 3 PURETECH CHIC 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 25,000 miles
£7,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH CHIC 3dr
2016 (66 reg) | 28,993 miles
£9,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S EAT6 3dr
2016 (66 reg) | 9,957 miles
£10,900
DS Automobiles DS 3 THP PERFORMANCE S/S 1.6 3dr
2016 (66 reg) | 15,354 miles
£8,600
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI PRESTIGE S/S 1.6 3dr
2016 (66 reg) | 14,740 miles
£7,600
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI PERFORMANCE LINE S/S 1.6 3dr
2017 (17 reg) | 52,078 miles
£8,500
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI PRESTIGE S/S 1.6 3dr
2016 (66 reg) | 10,938 miles
£6,900
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI ELEGANCE S/S 1.6 3dr
2016 (66 reg) | 40,432 miles
£7,600
DS Automobiles DS 3 PRESTIGE BLUEHDI 1.6 3dr
2016 (16 reg) | 31,245 miles
£6,600
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI DSTYLE NAV S/S 1.6 3dr
2015 (65 reg) | 38,291 miles
£7,750
DS Automobiles Ds 3 PURETECH CHIC 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 24,000 miles
£13,900
DS Automobiles DS 5 BLUEHDI PRESTIGE S/S 2.0 5dr
2016 (66 reg) | 15,584 miles
£7,100
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI CONNECTED CHIC S/S 1.6 3dr
2017 (67 reg) | 58,295 miles
£9,690
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Ines de la Fressange (s/s) 3dr
2017 (67 reg) | 33,463 miles
£9,895
DS Automobiles Ds 3 1.6 THP Prestige S/S (Sat Nav+DAB+Cruise Control+LED Lights+XENONS+Two Tone Leather) 2dr
2017 (17 reg) | 29,500 miles
£7,400
DS Automobiles DS 3 BLUEHDI DSPORT S/S 1.6 3dr
2015 (65 reg) | 20,068 miles
£8,800
DS Automobiles DS 3 1.6 THP ULTRA PRESTIGE S/S 3d 161 BHP
2016 (65 reg) | 29,000 miles
£7,990
DS Automobiles DS3 1.2 PURETECH ELEGANCE S/S 3dr
2016 (16 reg) | 26,903 miles