Toyota used cars for sale in Truro
With 61 used Toyota cars in Truro available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Truro
£9,995
Toyota Yaris 1.5 Vvt-I Icon Man 5dr
2018 (67 reg) | 13,862 miles
£42,000
Toyota Land Cruiser 4.5 D-4D 5dr
2015 (15 reg) | 69,506 miles
£25,999
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Dynamic 5dr CVT
2019 (19 reg) | 6,173 miles
£4,950
Toyota Celica 1.8 VVTL-i GT 3dr
2005 (55 reg) | 93,000 miles
£6,000
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i Icon 3dr EU5
2015 (15 reg) | 24,000 miles
£11,999
Toyota Auris Hatchback 1.8 Hybrid Excel TSS 5dr CVT
2015 (15 reg) | 47,800 miles
£8,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-cite 5dr
2018 (18 reg) | 12,606 miles
£2,850
Toyota IQ 1.0 VVT-i 3dr
2010 (60 reg) | 46,564 miles
£16,699
+ VAT
Toyota Hilux Diesel Active Extra Cab Pick Up 2.4 D-4D
2017 (67 reg) | 6,739 miles
£10,499
Toyota Avensis Diesel Touring Sport 1.6D Business Edition 5dr
2016 (66 reg) | 50,206 miles
£4,495
Toyota Yaris 1.4 D-4D TR Hatchback 5dr Diesel Manual (104 g/km, 90 bhp)
2013 (13 reg) | 74,437 miles
£2,997
Toyota Yaris 1.3 VVT-i T3 5dr
2006 (06 reg) | 46,298 miles
£18,999
Toyota C-Hr 1.2 ( 115bhp ) ( Leather ) Dynamic 5dr
2017 (66 reg) | 4,509 miles
£6,299
Toyota Aygo Hatchback Special Editions 1.0 VVT-i X-Cite 3 5dr
2016 (66 reg) | 41,275 miles
£14,499
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2018 (68 reg) | 5,432 miles
£5,999
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i TR 5dr
2013 (63 reg) | 43,896 miles
£19,299
+ VAT
Toyota Hilux Diesel Icon D/Cab Pick Up 2.4 D-4D
2018 (18 reg) | 16,997 miles
£9,499
Toyota Yaris Hatchback 1.33 VVT-i Icon 5dr CVT
2016 (16 reg) | 6,261 miles
£8,799
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Press 5dr
2018 (18 reg) | 11,850 miles
£14,699
Toyota Auris Hatchback 1.8 Hybrid Design TSS 5dr CVT
2017 (17 reg) | 19,228 miles
£14,999
Toyota Auris Hatchback 1.8 Hybrid Excel TSS 5dr CVT
2017 (17 reg) | 28,400 miles
£6,999
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2017 (67 reg) | 7,315 miles
£9,499
Toyota Yaris Hatchback 1.5 VVT-i Icon 5dr
2017 (67 reg) | 17,270 miles
£23,499
Toyota C-Hr Hatchback 1.8 Hybrid Design 5dr CVT
2019 (68 reg) | 3,986 miles