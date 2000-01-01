Hyundai used cars for sale in Torquay
With 135 used Hyundai cars in Torquay available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,175
£23,495
Save£6,680
Hyundai Tucson 1.6 TGDi 177 Premium 5dr 2WD DCT
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£25,520
£25,120
Save£400
Hyundai Ioniq 1.6 h-GDi 1st Edition DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£25,800
£24,000
Save£1,800
Hyundai Tucson 1.6 CRDi SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel SUV
RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai cars for sale in Torquay
£6,495
Hyundai i10 1.0 Premium 5dr
2017 (66 reg) | 30,240 miles
£7,380
Hyundai i10 1.2 Premium 5dr
2017 (17 reg) | 18,500 miles
£18,450
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Blue Drive Premium SE 5dr Auto [7 Seats]
2016 (66 reg) | 44,750 miles
£4,645
Hyundai I10 1.2 ACTIVE 5d 85 BHP *ONLY 31,000 MILES*
2011 (11 reg) | 31,000 miles
£8,299
Hyundai i20 1.2 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 11,677 miles
£4,995
Hyundai Santa Fe 2.2 STYLE CRDI 5d 194 BHP 2 KEEPER+GOOD HISTORY+7
2010 (10 reg) | 106,000 miles
£3,990
Hyundai I30 1.6 COMFORT CRDI 5d 113 BHP HATCHBACK
2011 (61 reg) | 47,712 miles
£11,995
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 4,172 miles
£8,000
Hyundai i30 1.4 SE 5dr
2015 (15 reg) | 21,000 miles
£6,995
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2017 (67 reg) | 16,000 miles
£8,500
Hyundai i10 Hatchback 5d 1.0 (67ps) PLAY
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£11,000
Hyundai i10 1.2 SE 5 Door
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£12,700
Hyundai i20 1.0 T-GDi Premium Nav (100ps) 5 Door HB
2019 (19 reg) | 4,000 miles
£11,000
Hyundai i20 5 Door 1.2 MPi (84ps) SE
2019 (19 reg) | 3,500 miles
£7,600
Hyundai i10 1.0 S 5 Door
2019 (19 reg) | 3,000 miles
£16,500
Hyundai Tucson 1.6 GDi SE Nav (2WD) 5 Door
2019 (19 reg) | 3,000 miles
£15,000
Hyundai Kona SUV 1.0 T-GDi (120ps) Premium 2WD 5dr
2019 (19 reg) | 4,600 miles
£9,800
Hyundai i10 1.2 Premium 5 Door
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£11,000
Hyundai i20 1.2 SE (84 PS) (ISG) 5 Door
2019 (19 reg) | 2,000 miles
£15,900
Hyundai Tucson 2.0 CRDI Blue Drive Premium 2WD 5 Door
2017 (17 reg) | 6,148 miles
£13,900
Hyundai Tucson 1.6 GDi Blue Drive SE NAV (2WD) 5 Door
2017 (67 reg) | 19,874 miles
£7,500
Hyundai i30 1.4 Style (100 PS) 5 Door
2015 (64 reg) | 44,634 miles
£8,800
Hyundai i20 1.0 T-GDi Active (ISG) (100ps) 5 Door
2016 (16 reg) | 24,398 miles
£16,500
Hyundai Kona SUV 1.0 T-GDi (120ps) Premium SE 2WD 5dr
2018 (18 reg) | 4,351 miles