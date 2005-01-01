Chrysler used cars for sale in Kent
With 14 used Chrysler cars in Kent available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Chrysler cars for sale in Kent
£2,795
Chrysler Crossfire 3.2 2dr
2004 (04 reg) | 90,392 miles
£6,590
Chrysler 300C 3.0 CRD LIMITED 4d 236 BHP - 2 keys 18in 7.5J Allo
2012 (12 reg) | 109,500 miles
£5,995
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited MPV 5dr Diesel Automatic (247 g/km, 161 bhp)
2010 (10 reg) | 105,000 miles
£12,950
Chrysler 300C 3.0 TD Executive 4dr
2012 (62 reg) | 34,100 miles
£2,475
Chrysler Ypsilon 1.2 SE (s/s) 5dr
2014 (14 reg) | 88,340 miles
£2,695
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LX 5dr
2006 (06 reg) | 102,000 miles
£2,795
Chrysler PT Cruiser 2.4 Route 66 5dr
2006 (06 reg) | 63,000 miles
£4,490
Chrysler Crossfire 3.2 Roadster 2dr
2005 (05 reg) | 68,277 miles
£5,000
Chrysler Ypsilon 1.2 Gold 5dr
2015 (15 reg) | 3,000 miles
£3,495
Chrysler 300C 3.0 CRD V6 LUX 4dr
2008 (08 reg) | 90,791 miles
£2,695
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 68,000 miles
£2,895
Chrysler Voyager 2.8 CRD LX 5dr
2005 (05 reg) | 83,812 miles
£3,295
Chrysler Ypsilon 1.2 S (s/s) 5dr
2014 (14 reg) | 94,000 miles
£2,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2007 (56 reg) | 57,000 miles