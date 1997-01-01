Honda used cars for sale in Telford
With 199 used Honda cars in Telford available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Telford
£7,791
Honda Civic 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 45,939 miles
£4,790
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 25,000 miles
£6,400
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 53,000 miles
£6,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer 5dr Diesel (s/s) (120 ps)
2015 (15 reg) | 34,000 miles
£4,750
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2014 (14 reg) | 96,523 miles
£12,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 18,311 miles
£10,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr
2016 (66 reg) | 22,571 miles
£7,595
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 66,786 miles
£8,795
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 60,900 miles
£10,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR Auto 4WD 5dr
2016 (16 reg) | 100,090 miles
£4,595
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 60,500 miles
£6,295
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES-T 5dr
2012 (12 reg) | 100,590 miles
£999
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (57 reg) | 123,455 miles
£2,395
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 84,500 miles
£3,750
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (59 reg) | 56,435 miles
£3,950
Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport i-Shift 5dr
2007 (07 reg) | 53,400 miles
£12,988
Honda Cr-V Ex I-Vtec Auto 2.0 5dr
2013 (63 reg) | 44,920 miles
£13,988
Honda Cr-V Ex I-Vtec Auto 2.0 5dr
2013 (13 reg) | 28,846 miles
£11,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 35,359 miles
£13,995
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport 5dr CVT
2018 (18 reg) | 3,189 miles
£2,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2008 (08 reg) | 60,221 miles
£13,999
Honda Civic Sr Vtec 1.0 5dr
2017 (17 reg) | 12,000 miles
£11,940
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr [Nav]
2017 (66 reg) | 4,525 miles
£10,499
Honda Jazz Se I-Vtec Cvt 1.3 5dr
2016 (66 reg) | 14,036 miles