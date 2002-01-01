Toyota used cars for sale in South West
With 85 used Toyota cars in South West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in South West
£600
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T2 5dr
2002 (02 reg) | 121,000 miles
£11,995
Toyota Yaris 1.5 VVT-i ( 98bhp ) E-CVT 2018MY Blue Bi-Tone Hybrid 5dr
2017 (67 reg) | 30,052 miles
£12,600
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Icon Tech 5dr CVT
2018 (67 reg) | 25,595 miles
£6,500
Toyota Hilux 3.0 D-4D HL3 Crewcab Pickup 4WD 4dr (EU4)
2007 (57 reg) | 81,500 miles
£9,900
Toyota Yaris Hybrid Excel 5dr 1.5
2015 (65 reg) | 58,600 miles
£775
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T3 3dr
2004 (53 reg) | 88,000 miles
£7,440
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Orange Edition 5dr
2016 (66 reg) | 58,380 miles
£7,350
Toyota RAV4 2.2 XT-R D-4D 5d 150 BHP FSH+LONG MOT
2011 (61 reg) | 77,000 miles
£9,999
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr x-shift
2019 (19 reg) | 10,895 miles
£5,527
Toyota Avensis 2.0 D-4D TR 4dr
2012 (62 reg) | 48,420 miles
£27,989
Toyota Proace Verso Diesel Estate 2.0D 180 Family Medium 5dr Auto
2019 (19 reg) | 15,686 miles
£43,995
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Invincible 5dr Auto 7 Seats
2018 (68 reg) | 14,866 miles
£3,499
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Ice 5dr
2012 (12 reg) | 63,220 miles
£6,995
Toyota RAV4 2.2 XT-R D-4D 5d 150 BHP NEW MOT+RECENT MOT
2011 (11 reg) | 74,000 miles
£12,262
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Design 5dr CVT
2017 (17 reg) | 13,829 miles
£8,990
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (19 reg) | 6,285 miles
£8,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (19 reg) | 7,069 miles
£12,990
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D LC5 5dr
2006 (55 reg) | 59,683 miles
£9,795
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Clusiv 3 5dr x-shift
2018 (18 reg) | 2,914 miles
£3,490
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Fire 3dr
2012 (62 reg) | 33,079 miles
£12,245
Toyota RAV-4 2.0 D-4D Business Edition 5dr 2WD
2015 (65 reg) | 42,194 miles
£15,200
+ VAT
Toyota Hilux 2.4 D-4D Active Double Cab Pickup 2dr
2016 (66 reg) | 16,181 miles
£6,995
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-press 5dr
2017 (67 reg) | 17,500 miles
£2,095
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Black 3dr
2007 (07 reg) | 41,000 miles