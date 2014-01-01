Hyundai i800 used cars for sale in Scotland
With 15 used Hyundai i800 cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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Latest second hand Hyundai i800 cars for sale in Scotland
£9,975
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2014 (14 reg) | 92,000 miles
£19,980
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 16,232 miles
£16,200
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE Nav 5dr
2018 (18 reg) | 32,622 miles
£15,995
Hyundai i800 Se Nav Crdi Auto 2.5 5dr
2018 (18 reg) | 39,668 miles
£15,490
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE Nav 5dr
2018 (18 reg) | 38,530 miles
£16,495
Hyundai i800 2.5 CRDi [136] SE Nav 5dr Diesel Estate
2018 (18 reg) | 30,942 miles
£19,999
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (19 reg) | 9,688 miles
£20,699
Hyundai I800 2.5 CRDi [170] SE Nav 5dr Auto
2019 (19 reg) | 10,136 miles
£23,500
Hyundai I800 2.5 CRDi SE Nav 5dr
2019 (69 reg) | 2,573 miles
£20,000
Hyundai I800 Diesel Estate 2.5 CRDi SE 5dr Auto
2019 (68 reg) | 17,972 miles
£11,630
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE 5dr
2015 (65 reg) | 53,717 miles
£16,300
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE Nav 5dr
2018 (18 reg) | 35,520 miles
£14,500
Hyundai i800 2.5 CRDi [136] SE 5dr Diesel Estate
2018 (18 reg) | 30,989 miles
£21,200
Hyundai I800 Diesel Estate 2.5 CRDi SE 5dr
2019 (19 reg) | 1,477 miles
£20,977
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr
2019 (68 reg) | 5,137 miles