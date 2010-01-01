Audi A3 Cabriolet used cars for sale in Scotland
With 17 used Audi A3 Cabriolet cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£35,585
£31,027
Save£4,558
Audi Audi A3 Cabriolet Sport 40 TFSI 190 PS S tronic 2dr
2 door Automatic Petrol Convertible
RRP£35,070
£30,563
Save£4,507
Audi Audi A3 Cabriolet S line 35 TFSI 150 PS S tronic 2dr
2 door Automatic Petrol Convertible
RRP£39,735
£37,735
Save£2,000
Audi Audi A3 Cabriolet S line 40 TFSI quattro 190 PS S tronic 2dr
2 door Automatic Petrol Convertible
RRP£39,736
£37,736
Save£2,000
Audi A3 Cabriolet S line 40 TFSI quattro 190 PS S tronic 2dr
2 door Automatic Petrol Convertible
Latest second hand Audi A3 Cabriolet cars for sale in Scotland
£12,000
Audi A3 1.6 TDI Sport 2dr
2015 (15 reg) | 36,462 miles
£24,888
Audi A3 Cabriolet S Line 35 Tfsi 150 Ps 6-Speed 1.5 2dr
2019 (19 reg) | 6,912 miles
£10,990
Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI Sport 2dr
2015 (15 reg) | 33,634 miles
£4,950
Audi A3 Cabriolet 1.6 Technik 2dr
2010 (10 reg) | 55,699 miles
£4,995
Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Cabriolet 2dr
2011 (60 reg) | 72,000 miles
£8,500
Audi A3 2.0 TDI Sport Final Edition 2dr [Start Stop]
2013 (13 reg) | 71,258 miles
£7,700
Audi A3 2.0 TDI S Line Final Edition 2dr S Tronic [SS]
2013 (13 reg) | 70,081 miles
£26,888
Audi A3 Cabriolet Sport 40 Tfsi 190 Ps S Tronic 2.0 2dr
2019 (69 reg) | 1,500 miles
£25,888
Audi A3 Cabriolet Sport 40 Tfsi 190 Ps S Tronic 2.0 2dr
2019 (69 reg) | 1,500 miles
£17,500
Audi A3 Cabriolet 2.0 TDI S line Cabriolet 2dr (Nav)
2016 (16 reg) | 21,658 miles
£17,250
Audi A3 Cabriolet S Line 1.6 Tdi 110 Ps 6-Speed 2dr
2017 (66 reg) | 15,043 miles
£6,990
Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Cabriolet 2dr
2012 (12 reg) | 78,349 miles
£16,990
Audi A3 Cabriolet Se 1.5 Tfsi 150 Ps 6-Speed 2dr
2017 (67 reg) | 25,909 miles
£24,850
Audi A3 Cabriolet S Line 1.6 Tdi 116 Ps 6-Speed 2dr
2019 (19 reg) | 1,843 miles
£15,900
Audi A3 Cabriolet S Line 1.8 Tfsi 180 Ps S Tronic 2dr
2014 (14 reg) | 23,649 miles
£4,250
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Sport 2dr
2008 (08 reg) | 80,319 miles
£26,444
Audi A3 Cabriolet S Line 35 Tfsi 150 Ps S Tronic 1.5 2dr
2019 (19 reg) | 2,000 miles