Audi A1 used cars for sale in Scotland
With 374 used Audi A1 cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,215
£20,595
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£23,560
£22,845
Save£715
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi A1 cars for sale in Scotland
£10,000
Audi A1 1.6 TDI SE 5dr
2016 (66 reg) | 37,066 miles
£10,500
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2016 (65 reg) | 31,990 miles
£14,995
Audi A1 Sportback Sport 1.4 TFSI 125 PS 6-speed 5dr
2017 (67 reg) | 15,672 miles
£12,995
Audi A1 Sportback Sport 1.4 TFSI 125 PS 6-speed 5dr
2017 (17 reg) | 38,629 miles
£13,650
Audi A1 Black Edition 1.6 Tdi 116 Ps 5-Speed 3dr
2017 (17 reg) | 29,568 miles
£11,990
Audi A1 1.4 TFSI Sport Sportback S Tronic (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 23,000 miles
£10,500
Audi A1 1.6 TDI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 36,114 miles
£10,900
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2015 (65 reg) | 18,839 miles
£12,300
Audi A1 1.4 TFSI Sport 5dr
2017 (17 reg) | 32,176 miles
£10,000
Audi A1 1.4 TFSI S Line 3dr
2013 (13 reg) | 37,460 miles
£11,700
Audi A1 1.0 TFSI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 40,064 miles
£8,500
Audi A1 1.6 TDI S Line 3dr
2013 (63 reg) | 50,255 miles
£12,500
Audi A1 1.4 TFSI S Line 3dr
2016 (16 reg) | 22,737 miles
£9,700
Audi A1 1.4 TFSI 140 S Line 3dr
2014 (64 reg) | 36,500 miles
£11,500
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2016 (66 reg) | 11,575 miles
£13,250
Audi A1 S Line 1.4 Tfsi 125 Ps 6 Speed 3dr
2016 (65 reg) | 25,800 miles
£11,850
Audi A1 Sportback Sport 1.4 Tfsi 125 Ps 6 Speed 5dr
2015 (15 reg) | 12,000 miles
£21,444
Audi A1 Sportback S Line 35 Tfsi 150 Ps 6-Speed 1.5 5dr
2019 (19 reg) | 3,689 miles
£11,000
Audi A1 1.0 TFSI SE 3dr
2017 (17 reg) | 15,095 miles
£10,500
Audi A1 1.4 TFSI Sport 3dr
2015 (65 reg) | 38,618 miles
£11,000
Audi A1 1.4 TFSI Sport 3dr
2016 (66 reg) | 30,842 miles
£11,000
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2015 (65 reg) | 17,358 miles
£12,000
Audi A1 1.6 TDI S Line 5dr
2015 (65 reg) | 30,774 miles
£14,700
Audi A1 1.4 TFSI 150 S Line 5dr
2016 (66 reg) | 11,454 miles