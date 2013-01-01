Audi used cars for sale in Scotland
With 3,805 used Audi cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£74,560
£65,890
Save£8,670
Audi E-Tron Electric 95kWh 55 Auto quattro 5dr
5 door Automatic Electric SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,115
£22,495
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi cars for sale in Scotland
£15,000
Audi A3 1.4 TFSI S Line 3dr
2016 (66 reg) | 28,604 miles
£16,000
Audi Q2 Estate 1.0 TFSI Sport 5dr
2017 (67 reg) | 23,838 miles
£10,500
Audi A4 Avant Special Editions 2.0 TDI 177 Black Edition 5dr
2013 (13 reg) | 97,000 miles
£10,500
Audi A1 1.6 TDI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 36,114 miles
£17,900
Audi A4 1.4T FSI S Line 4dr [Leather/Alc]
2017 (67 reg) | 9,383 miles
£16,500
Audi A4 1.4T FSI S Line 5dr [Leather/Alc]
2017 (67 reg) | 28,911 miles
£10,900
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2015 (65 reg) | 18,839 miles
£17,000
Audi TT 2.0 TDI Ultra S Line 2dr
2016 (66 reg) | 25,239 miles
£12,300
Audi A1 1.4 TFSI Sport 5dr
2017 (17 reg) | 32,176 miles
£24,000
Audi A7 3.0 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic
2016 (66 reg) | 17,874 miles
£20,000
Audi A3 1.6 TDI 116 Black Edition 4dr S Tronic
2017 (67 reg) | 17,563 miles
£18,500
Audi S3 TFSI Quattro 5dr 2.0
2014 (14 reg) | 30,677 miles
£18,000
Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Line Plus 5dr S Tronic
2014 (64 reg) | 55,743 miles
£10,000
Audi A1 1.4 TFSI S Line 3dr
2013 (13 reg) | 37,460 miles
£13,000
Audi A3 1.6 TDI 110 Sport 4dr
2015 (65 reg) | 24,315 miles
£16,600
Audi A3 2.0 TDI S Line 4dr S Tronic [Nav]
2016 (16 reg) | 36,654 miles
£18,000
Audi Q3 1.4T FSI Sport 5dr
2017 (17 reg) | 28,006 miles
£12,000
Audi A3 1.0 TFSI Sport 3dr
2016 (66 reg) | 29,699 miles
£17,300
Audi A4 2.0 TDI S Line 4dr S Tronic
2016 (66 reg) | 24,098 miles
£25,000
Audi TT 2.0T FSI Quattro TTS 2dr
2017 (17 reg) | 18,798 miles
£18,000
Audi A4 2.0 TDI 190 Quattro S Line 5dr S Tronic
2016 (66 reg) | 30,858 miles
£11,700
Audi A1 1.0 TFSI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 40,064 miles
£25,500
Audi A3 S3 TFSI Quattro 5dr S Tronic 2.0
2017 (67 reg) | 18,317 miles
£19,000
Audi TT 1.8T FSI S Line 2dr
2016 (66 reg) | 16,665 miles