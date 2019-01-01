Vauxhall Grandland X used cars for sale in Northern Ireland
With 16 used Vauxhall Grandland X cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,860
£20,999
Save£7,861
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£29,310
£21,500
Save£7,810
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps SRi NAV AU 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£22,262
£19,900
Save£2,362
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£30,085
£23,822
Save£6,263
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Grandland X cars for sale in Northern Ireland
£16,995
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,255 miles
£15,995
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 23,630 miles
£16,695
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 26,039 miles
£14,745
Vauxhall Grandland X SPORT NAV S/S 1.2 5dr
2018 (67 reg) | 13,433 miles
£14,995
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr
2019 (19 reg) | 4,323 miles
£14,995
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr
2019 (19 reg) | 5,264 miles
£14,395
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr
2018 (18 reg) | 8,939 miles
£19,785
Vauxhall Grandland-X 1.2T Elite Nav 5dr
2019 (19 reg) | 3,614 miles
£14,395
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr
2018 (68 reg) | 10,460 miles
£14,395
Vauxhall Grandland X 1.2T SE 5dr
2018 (18 reg) | 11,583 miles
£16,994
Vauxhall Grandland X SPORT NAV S/S 1.2 5dr
2019 (19 reg) | 4,605 miles
£15,995
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 13,187 miles
£15,995
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2018 (18 reg) | 9,802 miles
£14,995
Vauxhall Grandland X SPORT NAV 1.2 132PS PETROL 6-SPD 5dr
2018 (18 reg) | 11,251 miles
£14,495
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr
2018 (18 reg) | 3,015 miles
£20,865
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr Auto
2019 (68 reg) | 10 miles