Hyundai i800 used cars for sale in Northern Ireland
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Latest second hand Hyundai i800 cars for sale in Northern Ireland
£8,100
Hyundai i800 2.5 CRDi Style 5dr
2011 (61 reg) | 77,000 miles
£15,150
Hyundai I800 2.5 CRDi SE 5dr 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (18 reg) | 36,803 miles
£16,995
Hyundai i800 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (18 reg) | 31,450 miles
£13,850
Hyundai I800 2.5 CRDi [136] SE 5dr TAKE ME HOME TODAY, 8 SEATER, BE QUICK NOT TO MISS
2017 (66 reg) | 27,190 miles
£14,995
Hyundai i800 2.5 CRDi SE 5dr
2018 (18 reg) | 32,000 miles