Ford Ranger used cars for sale in Northern Ireland
With 19 used Ford Ranger cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£32,920
£30,112
Save£2,808
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrak Auto
Automatic Diesel Pickup
RRP£38,345
£34,899
Save£3,446
Ford Ranger EcoBlue Wildtrak Auto
Automatic Diesel Pickup
RRP£36,365
£32,799
Save£3,566
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Limited Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
4 door Automatic Diesel Pickup
RRP£38,945
£33,499
Save£5,446
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
4 door Automatic Diesel Pickup
Latest second hand Ford Ranger cars for sale in Northern Ireland
£15,985
+ VAT
Ford Ranger Pick Up Double Cab Limited 1 3.2 TDCi 200
2016 (16 reg) | 28,485 miles
£12,000
Ford Ranger 3.2 TDCi Limited Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU5)
2014 (64 reg) | 28,304 miles
£21,000
+ VAT
Ford Ranger 3.2 WILD TRACK AUTO 4X4 4dr
2018 (67 reg) | 25,600 miles
£4,500
Ford Ranger 2.5 TDdi XLT Thunder Double Cab Crewcab Pickup 4dr
2004 (54 reg) | 135,000 miles
£11,450
Ford Ranger 2.2 TDCi Limited 2 Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU5)
2013 (62 reg) | 85,927 miles
£23,995
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4d 197 BHP No VAT, Finance Available, FSH
2017 (67 reg) | 11,255 miles
£15,850
+ VAT
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup 4WD 4dr
2016 (16 reg) | 43,998 miles
£12,950
+ VAT
Ford Ranger 2.2 XLT 4X4 DCB TDCI 4d 148 BHP
2015 (65 reg) | 29,800 miles
£21,450
+ VAT
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2018 (18 reg) | 19,510 miles
£22,995
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4d 197 BHP
2018 (67 reg) | 24,926 miles
£17,995
+ VAT
Ford Ranger WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 3.2 4dr
2017 (17 reg) | 42,057 miles
£32,950
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4d AUTO 197 BHP **RAPTOR KIT** MASSIVE SPEC,AS NE
2019 (19 reg) | 3,000 miles
£25,950
Ford Ranger 3.2 4dr
2019 (68 reg) | 2,900 miles
£14,495
+ VAT
Ford Ranger Pick Up Double Cab Limited 2 2.2 TDCi
2016 (16 reg) | 50,211 miles
£29,990
+ VAT
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Limited Double Cab 4x4 4dr
2019 (19 reg) | 100 miles
£10,500
+ VAT
Ford Ranger 2.2 TDCi XLT Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU5)
2013 (13 reg) | 63,820 miles
£13,495
+ VAT
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 1d 197 BHP
2015 (15 reg) | 69,500 miles
£20,995
+ VAT
Ford Ranger Pick Up Double Cab Limited 2 2.2 TDCi - Only 124 M
2019 (19 reg) | 124 miles
£16,995
+ VAT
Ford Ranger 2.2 TDCi Limited 2 Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU5)
2015 (15 reg) | 60,891 miles