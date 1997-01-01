DS Automobiles used cars for sale in Northern Ireland
With 33 used DS Automobiles cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles cars for sale in Northern Ireland
£6,395
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH CHIC 3d 80 BHP - Platinum Warranty.
2016 (16 reg) | 21,000 miles
£7,750
DS Automobiles 3 ELEGANCE BLUEHDI S/S 1.6 3dr
2016 (66 reg) | 30,430 miles
£24,645
DS Automobiles DS 3 Crossback 1.2 PureTech Prestige Crossback 5dr Petrol EAT8 (s/s) (130 ps)
2019 (19 reg) | 2,820 miles
£14,995
DS Automobiles Ds 5 2.0 BlueHDi 180 Prestige 5dr EAT6
2017 (66 reg) | 41,000 miles
£11,995
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi Performance Line (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 31,629 miles
£7,895
DS Automobiles DS 4 1.6 BlueHDi Elegance (s/s) 5dr
2016 (65 reg) | 63,609 miles
£31,907
DS Automobiles DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi Prestige Crossback 5dr Diesel EAT8 (s/s) (180 ps)
2019 (19 reg) | 13,350 miles
£8,995
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech Elegance 3dr
2017 (17 reg) | 28,220 miles
£8,350
DS Automobiles Ds 3 1.6 BlueHDi Performance Line 3dr
2017 (17 reg) | 53,284 miles
£12,995
DS Automobiles Ds 5 Bluehdi Prestige 2.0 5dr
2016 (16 reg) | 43,243 miles
£7,250
DS Automobiles DS 3 1.2 Puretech 82 Chic 3Dr
2016 (66 reg) | 18,638 miles
£7,480
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi DStyle (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 24,260 miles
£7,750
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Chic 3dr
2016 (66 reg) | 25,000 miles
£6,595
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH DSTYLE S/S 3d 109 BHP - Platinum Warranty.
2015 (15 reg) | 32,000 miles
£6,195
DS Automobiles DS 3 1.2 PURETECH DSTYLE 3d 80 BHP - Platinum Warranty.
2016 (65 reg) | 39,000 miles
£8,750
DS Automobiles Ds 3 Puretech Chic S/s 1.2 3dr
2016 (16 reg) | 19,588 miles
£8,995
DS Automobiles DS 3 Cabrio 1.6 THP Prestige Cabriolet (s/s) 2dr
2016 (16 reg) | 26,500 miles
£8,450
DS Automobiles DS 4 1.2 PureTech Elegance (s/s) 5dr
2016 (65 reg) | 35,139 miles
£8,795
DS Automobiles Ds 3 Puretech Elegance S/s 1.2 3dr
2016 (66 reg) | 17,635 miles
£9,495
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2017 (17 reg) | 1,241 miles
£7,245
DS Automobiles Ds 3 DS 1.2 PureTech DStyle 3dr
2016 (16 reg) | 21,146 miles
£9,695
DS Automobiles Ds 3 1.2 PureTech 82 Parthenon Cream 3dr
2018 (67 reg) | 16,443 miles
£12,450
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Elegance (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 40,868 miles
£12,950
DS Automobiles DS 5 2.0 BlueHDi Elegance (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 34,987 miles