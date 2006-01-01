Bentley Flying Spur used cars for sale in Northern Ireland
With 5 used Bentley Flying Spur cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Bentley Flying Spur cars for sale in Northern Ireland
£195,450
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Mulliner Driving Spec 4Dr Auto
2018 | 1,173 miles
£31,000
Bentley Flying Spur 6.0 W12 S Auto 4WD 4dr
2008 (18 reg) | 53,000 miles
£69,950
Bentley Flying Spur 6.0 W12 4Dr Auto
2015 (15 reg) | 14,325 miles
£21,495
Bentley FLYING SPUR 6.0 W12 AUTOMATIC 551bhp 4dr
2006 (06 reg) | 40,300 miles
£49,950
Bentley Flying Spur 6.0 W12 4Dr Auto
2013 (13 reg) | 35,700 miles