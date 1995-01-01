Vauxhall used cars for sale in North West
With 3,492 used Vauxhall cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in North West
£5,000
Vauxhall Adam 1.2i Jam 3dr
2014 (14 reg) | 23,983 miles
£11,000
Vauxhall GTC 1.4T 16V 140 Limited Edition 3dr
2016 (16 reg) | 10,622 miles
£5,300
Vauxhall Astra 1.6i 16V SRi 5dr
2013 (63 reg) | 40,928 miles
£8,300
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi 5dr
2016 (16 reg) | 39,209 miles
£14,300
Vauxhall Mokka X 1.4T ecoTEC Design Nav 5dr
2019 (19 reg) | 8,380 miles
£6,500
Vauxhall Corsa 1.2 Limited Edition 3dr
2015 (65 reg) | 31,453 miles
£8,500
Vauxhall Corsa 1.4 Design 5dr
2018 (68 reg) | 8,639 miles
£6,455
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi ecoFLEX Design Nav 5dr [Start Stop]
2014 (14 reg) | 44,302 miles
£14,300
Vauxhall Insignia 1.5T SRi Nav 5dr
2018 (18 reg) | 10,385 miles
£17,500
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr Auto [8 Speed]
2019 (19 reg) | 12,263 miles
£11,300
Vauxhall Zafira 1.4T Design 5dr
2017 (17 reg) | 24,519 miles
£14,500
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr
2018 (68 reg) | 19,367 miles
£3,990
Vauxhall Insignia 1.8i 16V SRi Nav 5dr
2013 (13 reg) | 73,494 miles
£8,997
Vauxhall Mokka 1.4T Limited Edition 5dr
2015 (15 reg) | 27,278 miles
£1,995
Vauxhall Corsa 1.2 i 16v SXi 3dr
2009 (09 reg) | 109,371 miles
£3,295
Vauxhall Corsa 1.2 SXI AC 5d 83 BHP 2 KEYS+FSH+CLOTH SEATS+ALLOYS
2011 (61 reg) | 52,900 miles
£995
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16v Design Sport Hatch 3dr
2005 (05 reg) | 120,000 miles
£3,975
Vauxhall Astra 1.4 ENERGY 5d 98 BHP HATCHBACK
2013 (63 reg) | 56,000 miles
£6,288
Vauxhall Mokka 1.6 EXCLUSIV S/S 5d 113 BHP
2013 (13 reg) | 42,000 miles
£9,995
Vauxhall Mokka X Active Ecotec S/s 1.4 5dr
2018 (67 reg) | 31,000 miles
£9,499
Vauxhall Astra 1.6 CDTi 16V 136 Elite Nav 5dr Leather Seats
2016 (16 reg) | 27,001 miles
£8,095
Vauxhall Corsa 1.4 Limited Edition 5dr Bluetooth
2017 (67 reg) | 17,866 miles
£10,499
Vauxhall Insignia 1.6 CDTi SRi Vx-line 5dr [Start Stop] Bluetooth
2017 (17 reg) | 38,608 miles
£7,899
Vauxhall Mokka 1.7 CDTi Tech Line 5dr Satellite Navigation
2014 (64 reg) | 42,050 miles