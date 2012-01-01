Lamborghini Aventador used cars for sale in North West
With 13 used Lamborghini Aventador cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini Aventador cars for sale in North West
£169,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2DR SEMI AUTOMATIC
2012 (12 reg) | 18,880 miles
£412,000
Lamborghini Aventador 6.5 LP 770-4 SVJ 2d 759 BHP UK'S LARGEST INDOOR HEATED SHOWROOM
2019 (19 reg) | 4,521 miles
£229,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Pirelli Edition ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 16,000 miles
£239,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 4,641 miles
£219,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 720-4 50 Anniversario ISR 4WD 2dr
2014 (63 reg) | 12,000 miles
£204,990
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 ISR 4WD 2dr EU5
2015 (15 reg) | 10,000 miles
£189,980
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2013 (13 reg) | 14,011 miles
£234,990
Lamborghini Aventador 6.5 LP 700-4 2DR SEMI AUTOMATIC
2016 (16 reg) | 2,400 miles
£209,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster 4WD 2dr
2015 (15 reg) | 6,000 miles
£259,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S 4WD 2dr
2018 (67 reg) | 2,500 miles
£279,950
Lamborghini Aventador Superveloce Coupe LP750-4 6.5 2dr
2016 (16 reg) | 3,450 miles
£169,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 4WD 2dr
2012 (12 reg) | 25,000 miles
£249,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 4,500 miles