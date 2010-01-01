Hyundai i30 used cars for sale in North West
With 149 used Hyundai i30 cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£22,460
£17,980
Save£4,480
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Estate
RRP£28,001
£25,995
Save£2,006
Hyundai I30 HATCHBACK 2.0T GDI N Performance 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£29,995
£25,345
Save£4,650
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance Fastback (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£25,600
£21,600
Save£4,000
Hyundai i30 1.4 T-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i30 cars for sale in North West
£9,999
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav 5dr Satellite Navigation
2017 (67 reg) | 34,287 miles
£6,695
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2015 (65 reg) | 54,016 miles
£1,475
Hyundai i30 1.6 CRDi Premium 5dr
2009 (09 reg) | 86,932 miles
£8,480
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Nav 5dr
2016 (66 reg) | 28,000 miles
£6,999
Hyundai I30 1.4 Edition 5dr
2013 (13 reg) | 31,890 miles
£10,999
Hyundai I30 1.0T GDI SE Nav 5dr
2018 (67 reg) | 13,883 miles
£11,999
Hyundai I30 1.4T GDI SE Nav 5dr DCT
2018 (18 reg) | 25,567 miles
£6,295
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2014 (14 reg) | 44,081 miles
£5,695
Hyundai I30 1.6 CRDI SE BLUE DRIVE 5d 109 BHP ZERO ROAD TAX, 78.4 COMBINED MPG
2015 (65 reg) | 88,000 miles
£3,190
Hyundai I30 CLASSIC, 1 OWNER , AA WARRANTY 1.4 5dr
2010 (10 reg) | 41,000 miles
£500
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (11 reg) | 170,000 miles
£2,450
Hyundai i30 1.6 CRDi Edition 5dr
2010 (60 reg) | 115,000 miles
£8,249
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE Tourer 5dr
2016 (66 reg) | 22,099 miles
£4,071
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2012 (62 reg) | 110,105 miles
£7,799
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive S 5dr
2016 (66 reg) | 21,370 miles
£6,300
Hyundai i30 ACTIVE BLUE DRIVE CRDI 1.6 5dr
2013 (13 reg) | 31,000 miles
£4,690
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr (ISG)
2012 (62 reg) | 89,000 miles
£4,985
Hyundai i30 1.4 Active 5dr
2012 (12 reg) | 53,960 miles
£4,695
Hyundai I30 Active 1.4 5dr
2013 (13 reg) | 73,852 miles
£10,500
Hyundai I30 1.0T GDI S 5dr
2018 (18 reg) | 12,097 miles
£10,500
Hyundai I30 1.0T GDI S 5dr
2018 (18 reg) | 11,422 miles
£10,500
Hyundai I30 1.0T GDI S 5dr
2018 (18 reg) | 9,971 miles
£10,300
Hyundai I30 1.0T GDI S 5dr
2018 (18 reg) | 14,319 miles
£10,500
Hyundai I30 1.0T GDI S 5dr
2018 (18 reg) | 12,223 miles