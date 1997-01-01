Honda CR-V used cars for sale in North West
With 184 used Honda CR-V cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in North West
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2003 (53 reg) | 93,000 miles
£1,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 110,000 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (07 reg) | 97,000 miles
£1,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (54 reg) | 106,000 miles
£12,691
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 51,001 miles
£17,491
Honda CR-V 5-Door 1.6 i-DTEC SR 5dr
2017 (17 reg) | 17,753 miles
£2,990
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI SE 5d 139 BHP WITH FULL SERVICE HISTORY! 4X4!
2007 (57 reg) | 111,000 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 110,000 miles
£7,950
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP 2 OWNERS I FULL SERVICE HISTORY
2012 (12 reg) | 71,000 miles
£6,250
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2008 (08 reg) | 88,000 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 44,465 miles
£899
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 120,000 miles
£6,105
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (61 reg) | 96,000 miles
£2,795
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 142,703 miles
£2,695
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (07 reg) | 143,517 miles
£8,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC EX 5d 148 BHP 9 Stamp SERVICE HISTORY
2010 (10 reg) | 51,123 miles
£999
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 120,000 miles
£12,991
Honda CR-V 5-Door 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (63 reg) | 38,624 miles
£14,000
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5d 118 BHP SAT NAV Privacy Glass Bluetooth Reversin
2017 (67 reg) | 30,000 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 77,000 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 110,000 miles
£19,991
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 4WD (s/s) 5dr
2019 (68 reg) | 12,475 miles
£1,850
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2006 (56 reg) | 98,000 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (52 reg) | 106,419 miles