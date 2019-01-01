Vauxhall Grandland X used cars for sale in North East
With 15 used Vauxhall Grandland X cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,860
£20,999
Save£7,861
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SRi Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£29,310
£21,500
Save£7,810
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps SRi NAV AU 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£22,262
£19,900
Save£2,362
Vauxhall Grandland X 1.2T 130ps Sport NAV 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£30,085
£23,822
Save£6,263
Vauxhall Grandland X 1.2T SRi Nav 5dr Auto Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall Grandland X cars for sale in North East
£16,600
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 12,485 miles
£16,690
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,399 miles
£16,930
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 3,415 miles
£18,850
Vauxhall Grandland X 1.2T Elite Nav 5dr
2019 (19 reg) | 4,371 miles
£15,498
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 10,037 miles
£13,995
Vauxhall Grandland X 1.2 Turbo SE (s/s) 5dr
2019 (68 reg) | 8,933 miles
£22,991
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (69 reg) | 1,521 miles
£15,971
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D Sport Nav 5dr Diesel Hatchback
2018 (18 reg) | 9,534 miles
£15,457
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2018 (68 reg) | 7,800 miles
£16,999
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D BlueInjection Sport Nav (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 5,460 miles
£21,100
Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D Sport Nav 5dr
2019 (69 reg) | 709 miles
£13,307
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D SE 5dr
2018 (68 reg) | 16,425 miles
£12,999
Vauxhall Grandland X 1.6 Turbo D BlueInjection SE (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 19,000 miles
£19,700
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 4,672 miles
£19,580
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 11,199 miles