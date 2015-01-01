Vauxhall ADAM used cars for sale in North East
With 26 used Vauxhall ADAM cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£14,415
£11,495
Save£2,920
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£12,931
Save£1,484
Vauxhall Adam 1.2i Griffin (70PS) 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Vauxhall ADAM cars for sale in North East
£8,799
Vauxhall Adam 1.2i ENERGISED 3dr
2017 (67 reg) | 3,997 miles
£9,175
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr Petrol Hatchback
2018 (18 reg) | 7,507 miles
£5,790
Vauxhall Adam 1.4i Glam 3dr
2014 (64 reg) | 36,917 miles
£6,970
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (16 reg) | 18,800 miles
£7,490
Vauxhall Adam 1.4i Rocks 3dr
2016 (16 reg) | 20,097 miles
£5,950
Vauxhall Adam 1.2i Glam 3dr
2015 (15 reg) | 43,526 miles
£7,990
Vauxhall Adam 1.4i SLAM Hatchback 3dr Petrol (87 ps)
2018 (18 reg) | 28,354 miles
£7,200
Vauxhall Adam 1.2i Rocks Air 3dr
2015 (64 reg) | 18,940 miles
£7,199
Vauxhall Adam 1.2 ENERGISED 3d 69 BHP ALLOYS - SAT NAV - BLUETOOTH
2016 (66 reg) | 17,350 miles
£5,000
Vauxhall Adam 1.2 JAM 3d 69 BHP
2014 (14 reg) | 45,212 miles
£5,799
Vauxhall Adam 1.2 16v GLAM 3dr
2014 (14 reg) | 34,000 miles
£5,500
Vauxhall Adam 1.2 GLAM 3d 69 BHP
2015 (65 reg) | 54,000 miles
£6,995
Vauxhall Adam ENERGISED 1.2 3dr
2016 (16 reg) | 12,131 miles
£6,995
Vauxhall Adam 1.2i ecoFLEX ENERGISED (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 13,000 miles
£4,890
Vauxhall Adam 1.2 16v JAM Hatchback 3dr Petrol (70 ps)
2014 (14 reg) | 43,808 miles
£7,500
Vauxhall Adam 1.2 ENERGISED 3d 69 BHP
2017 (17 reg) | 14,010 miles
£8,617
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2018 (68 reg) | 4,193 miles
£8,000
Vauxhall Adam 1.4i [100] Slam 3dr
2017 (67 reg) | 17,727 miles
£9,999
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 7 miles
£9,999
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 7 miles
£9,999
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 7 miles
£6,800
Vauxhall Adam 1.4i Rocks 3dr
2015 (65 reg) | 26,775 miles
£4,990
Vauxhall Adam 1.2 JAM 3d 69 BHP ********** SPECIAL OFFER **********
2014 (64 reg) | 40,000 miles
£11,490
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr
2019 (69 reg) | 862 miles