Vauxhall used cars for sale in North East
With 882 used Vauxhall cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£29,110
£27,127
Save£1,983
Vauxhall Insignia 2.0 Turbo D SRi Vx-line Nav 5dr Diesel Hatchback
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,090
£19,656
Save£1,434
Vauxhall Corsa 1.2 Turbo SRi Nav Premium 5dr Petrol Hatchback
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,820
£14,999
Save£4,821
Vauxhall Crossland X 1.2 Turbo ecoTEC SE Nav (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Vauxhall cars for sale in North East
£6,990
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi Elite 2dr
2013 (13 reg) | 34,669 miles
£4,491
Vauxhall Corsa 1.2 Excite 3dr [AC]
2014 (64 reg) | 19,672 miles
£4,491
Vauxhall Corsa 1.2 Energy 5dr [AC]
2013 (63 reg) | 38,539 miles
£10,490
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Design Nav 5dr
2017 (17 reg) | 29,652 miles
£6,930
Vauxhall Meriva 1.4i 16V Life 5dr
2016 (66 reg) | 6,514 miles
£9,690
Vauxhall Astra 1.4T 16V 150 SRi Vx-line 5dr
2017 (17 reg) | 30,091 miles
£10,917
Vauxhall Astra 1.6T 16V 200 SRi 5dr
2018 (68 reg) | 12,833 miles
£9,999
Vauxhall Mokka 1.4T Exclusiv 5dr Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 27,534 miles
£16,500
Vauxhall Insignia 2.0 GRAND SPORT SRI VX-LINE NAV 5dr
2019 (68 reg) | 16,061 miles
£8,160
Vauxhall Mokka 1.6i Exclusiv 5dr
2015 (15 reg) | 29,196 miles
£7,660
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi [140] ecoFLEX Tech Line 5dr [Start Stop]
2015 (15 reg) | 39,858 miles
£3,491
Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16V ecoFLEX SRi 5dr
2011 (11 reg) | 75,813 miles
£7,800
Vauxhall Insignia 2.0 CDTi [170] ecoFLEX Design Nav 5dr [Start Stop]
2016 (16 reg) | 41,366 miles
£6,561
Vauxhall Corsa 1.4T [100] ecoFLEX SRi 5dr
2015 (65 reg) | 46,615 miles
£16,600
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 12,485 miles
£6,491
Vauxhall Insignia 1.8i VVT SRi 5dr
2015 (15 reg) | 63,822 miles
£10,990
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi [136] Active 5dr
2017 (67 reg) | 15,688 miles
£12,491
Vauxhall Mokka X 1.6CDTi ecoTEC D [136] Design Nav 5dr
2018 (68 reg) | 17,509 miles
£8,490
Vauxhall Corsa 1.4 SRi Nav 5dr
2018 (68 reg) | 12,107 miles
£6,540
Vauxhall GTC 2.0 CDTi 16V SRi 3dr
2015 (15 reg) | 61,783 miles
£16,690
Vauxhall Grandland X 1.2T Sport Nav 5dr
2019 (19 reg) | 13,399 miles
£14,890
Vauxhall Combo Life 1.5 Turbo D Energy XL 5dr [7 seat]
2018 (68 reg) | 8,618 miles
£12,490
Vauxhall Crossland X 1.2T [130] Tech Line Nav 5dr [Start Stop]
2019 (68 reg) | 14,731 miles
£12,490
Vauxhall Crossland X 1.2T [130] Tech Line Nav 5dr [Start Stop]
2019 (68 reg) | 14,758 miles