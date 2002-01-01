Toyota used cars for sale in North East
With 173 used Toyota cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in North East
£20,000
Toyota Gt86 Coupe 2.0 D-4S Pro 2dr
2018 (18 reg) | 22,889 miles
£6,700
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Cite 3 5dr
2016 (16 reg) | 9,336 miles
£7,299
Toyota Aygo 1.0 Vvt-I X-Style 5Dr
2017 (67 reg) | 10,000 miles
£745
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Colour Collection 5dr
2002 (02 reg) | 77,000 miles
£1,925
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T2 5dr
2005 (05 reg) | 58,453 miles
£11,250
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (69 reg) | 1,389 miles
£13,750
Toyota Yaris Hatchback 1.5 Hybrid Design 5dr CVT
2018 (18 reg) | 5,162 miles
£11,000
Toyota Aygo Hatchback 1.0 VVT-i X-Trend 5dr
2019 (69 reg) | 1,352 miles
£12,500
Toyota Rav 4 Diesel Estate 2.2 D-4D Invincible 5dr
2013 (63 reg) | 27,635 miles
£3,990
Toyota Avensis 2.0 D-4D T2 4dr
2010 (60 reg) | 82,000 miles
£6,750
Toyota Aygo Hatchback Special Editions 1.0 VVT-i X-Cite 2 5dr
2016 (16 reg) | 24,015 miles
£1,450
Toyota Yaris 1.0 VVT-i T3 3dr
2006 (06 reg) | 77,000 miles
£14,995
Toyota Hilux 3.0 D-4D Invincible Crewcab Pickup 4dr
2013 (63 reg) | 53,000 miles
£875
Toyota Corolla 1.4 VVT-i T3 5dr
2004 (54 reg) | 115,000 miles
£18,700
Toyota Prius 1.8 VVTi Business Ed Plus 5dr CVT [15 inch alloy]
2017 (67 reg) | 36,261 miles
£17,990
Toyota C-Hr 1.2T Dynamic 5dr
2018 (67 reg) | 19,595 miles
£1,999
Toyota RAV4 2.0 VVT-i XT-R 5dr
2005 (55 reg) | 93,000 miles
£5,261
Toyota Yaris 1.33 VVT-i Icon+ 5dr
2014 (14 reg) | 64,419 miles
£8,500
Toyota Estima 2.4
2019 (69 reg) | 45,000 miles
£6,699
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-style 5dr
2017 (67 reg) | 23,000 miles
£11,500
Toyota Verso 1.6 D-4D Icon TSS 5dr
2016 (66 reg) | 37,707 miles
£19,790
Toyota C-Hr 1.8 Hybrid Icon 5Dr Cvt
2018 (18 reg) | 13,870 miles
£1,175
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 16v CDX 5dr
2002 (52 reg) | 72,749 miles
£5,999
Toyota Yaris 1.33 VVT-i TR 5dr
2013 (13 reg) | 18,800 miles