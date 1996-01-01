SEAT Alhambra used cars for sale in North East
With 11 used SEAT Alhambra cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£35,705
£31,955
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI Ecomotive 150 PS 6-speed manual 5dr
5 door Manual Diesel MPV
Latest second hand SEAT Alhambra cars for sale in North East
£14,000
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR Ecomotive SE [150] 5dr
2016 (16 reg) | 56,848 miles
£8,500
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive CR SE 5dr
2013 (13 reg) | 90,695 miles
£18,700
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG
2016 (66 reg) | 18,801 miles
£18,500
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR SE Lux [150] 5dr DSG
2016 (66 reg) | 31,869 miles
£19,499
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 9,000 miles
£11,895
SEAT Alhambra 2.0 CR TDI ECOMOTIVE SE 5d 140 BHP
2014 (64 reg) | 41,840 miles
£14,995
SEAT Alhambra 2.0 Tdi Cr Ecomotive Se [150] 5Dr
2016 (16 reg) | 35,908 miles
£17,999
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE Lux DSG (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 34,000 miles
£25,800
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Xcellence [EZ] 150 5dr
2019 (19 reg) | 11,286 miles
£26,800
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Xcellence [EZ] 150 5dr
2019 (19 reg) | 8,953 miles
£15,650
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE LUX 5d AUTO 184 BHP STUNNING SPECIFICATION.
2016 (16 reg) | 69,166 miles