Hyundai i30 used cars for sale in North East
With 24 used Hyundai i30 cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£22,460
£17,980
Save£4,480
Hyundai i30 1.6 CRDi SE Nav Tourer (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Estate
RRP£28,001
£25,995
Save£2,006
Hyundai I30 HATCHBACK 2.0T GDI N Performance 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£29,995
£25,345
Save£4,650
Hyundai i30 2.0 T-GDi N Performance Fastback (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£25,600
£21,600
Save£4,000
Hyundai i30 1.4 T-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i30 cars for sale in North East
£14,990
Hyundai I30 1.0T GDI N Line 5dr
2019 (19 reg) | 6,175 miles
£14,890
Hyundai I30 1.0T GDI N Line 5dr
2019 (19 reg) | 10,661 miles
£14,990
Hyundai I30 1.0T GDI N Line 5dr
2019 (19 reg) | 5,331 miles
£6,600
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2015 (15 reg) | 35,000 miles
£10,900
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2018 (18 reg) | 374 miles
£2,975
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2011 (61 reg) | 81,303 miles
£5,691
Hyundai I30 1.4 Active 5dr
2012 (62 reg) | 40,475 miles
£4,750
Hyundai I30 1.4 Active 5dr
2012 (62 reg) | 81,149 miles
£3,395
Hyundai i30 1.6 CRDi Edition 5dr
2010 (10 reg) | 66,125 miles
£14,750
Hyundai I30 1.0T GDI N Line 5dr
2019 (19 reg) | 6,416 miles
£8,830
Hyundai I30 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 14,754 miles
£6,470
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2014 (14 reg) | 37,587 miles
£11,398
Hyundai I30 1.4T GDI SE Nav DCT 5dr
2018 (18 reg) | 32,274 miles
£9,457
Hyundai I30 1.0T GDI SE 5dr
2018 (67 reg) | 33,361 miles
£2,299
Hyundai i30 1.6 CRDi Comfort 5dr
2010 (60 reg) | 90,758 miles
£3,477
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2012 (12 reg) | 99,749 miles
£9,577
Hyundai I30 1.6 SE Nav 5dr
2016 (16 reg) | 22,865 miles
£4,377
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive Active 5dr
2012 (62 reg) | 72,581 miles
£7,900
Hyundai I30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 45,064 miles
£17,290
Hyundai I30 1.4T GDI N Line 5dr
2019 (69 reg) | 1,303 miles
£24,490
Hyundai I30 2.0T GDI N Performance 5dr
2019 (69 reg) | 933 miles
£17,990
Hyundai I30 Fastback 1.4T GDI Premium 5dr
2019 (19 reg) | 428 miles
£6,249
Hyundai i30 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2015 (65 reg) | 86,882 miles
£13,890
Hyundai I30 Fastback 1.0T GDI Premium SE 5dr
2019 (68 reg) | 12,246 miles