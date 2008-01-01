Audi A4 Avant used cars for sale in North East
With 39 used Audi A4 Avant cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£37,665
£36,145
Save£1,520
Audi AUDI A4 Avant S line 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol Estate
RRP£40,485
£38,845
Save£1,640
Audi AUDI A4 Avant Black Edition 40 TFSI 190 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol Estate
RRP£38,915
£37,345
Save£1,570
Audi AUDI A4 Avant Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol Estate
RRP£38,915
£37,345
Save£1,570
Audi AUDI A4 Avant Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol Estate
Latest second hand Audi A4 Avant cars for sale in North East
£11,999
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line Avant (s/s) 5dr
2015 (64 reg) | 52,000 miles
£18,000
Audi A4 1.4T FSI S Line 5dr [Leather/Alc]
2017 (67 reg) | 17,094 miles
£6,295
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line 5dr
2011 (60 reg) | 104,144 miles
£3,990
Audi A4 2.0TDi S-LINE AVANT AUTO 143 BHP Full Service History 5dr
2008 (58 reg) | 167,111 miles
£15,990
Audi A4 Avant Sport 2.0 Tdi 150 Ps 6 Speed 5dr
2015 (65 reg) | 17,000 miles
£3,400
Audi A4 Avant 2.0 TFSI S line Special Edition 5dr
2006 (06 reg) | 109,209 miles
£14,000
Audi A4 2.0 AVANT TDI BLACK EDITION NAV 5d 148 BHP
2015 (15 reg) | 56,013 miles
£9,840
Audi A4 2.0 TDI Ultra 163 SE Technik 5dr
2014 (64 reg) | 59,580 miles
£27,660
Audi A4 Avant Black Edition 40 Tfsi 190 Ps S Tronic 2.0 5dr
2019 (19 reg) | 14,499 miles
£26,898
Audi A4 Avant S Line 40 Tfsi 190 Ps S Tronic 2.0 5dr
2019 (19 reg) | 9,440 miles
£14,500
Audi A4 2.0 TDI S Line 5dr
2016 (66 reg) | 67,982 miles
£7,499
Audi A4 Avant 2.0 TDI e SE Technik 5dr
2012 (12 reg) | 76,000 miles
£6,300
Audi A4 Avant 1.8 TFSI SE 5dr
2012 (12 reg) | 101,949 miles
£5,495
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line 5dr
2010 (59 reg) | 123,293 miles
£3,399
Audi A4 Avant 3.0 TDI SE quattro 5dr
2005 (05 reg) | 113,000 miles
£10,999
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line Multitronic 5dr
2014 (14 reg) | 70,475 miles
£7,999
Audi A4 Avant 2.0 TDI e SE Technik 5dr
2013 (63 reg) | 92,000 miles
£9,499
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line Multitronic 5dr
2013 (13 reg) | 71,000 miles
£15,888
Audi A4 Avant Sport 1.4 Tfsi 150 Ps 6 Speed 5dr
2016 (66 reg) | 13,366 miles
£14,990
Audi A4 Avant Sport 1.4 Tfsi 150 Ps 6-Speed 5dr
2016 (16 reg) | 29,635 miles
£16,444
Audi A4 Avant Sport Ultra 2.0 Tdi 150 Ps 6-Speed 5dr
2016 (66 reg) | 25,286 miles
£18,990
Audi A4 Avant S Line 1.4 Tfsi 150 Ps 6-Speed 5dr
2017 (67 reg) | 21,783 miles
£18,390
Audi A4 Avant S Line Ultra 2.0 Tdi 190 Ps 6-Speed 5dr
2016 (66 reg) | 26,211 miles
£21,290
Audi A4 Avant Black Edition 1.4 Tfsi 150 Ps 6-Speed 5dr
2017 (67 reg) | 18,612 miles