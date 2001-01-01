SEAT Alhambra used cars for sale in London
With 93 used SEAT Alhambra cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£37,035
£33,285
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI 150 PS 6-speed DSG-auto 5dr
5 door Automatic Diesel MPV
RRP£35,705
£31,955
Save£3,750
SEAT Alhambra XCELLENCE 2.0 TDI Ecomotive 150 PS 6-speed manual 5dr
5 door Manual Diesel MPV
Latest second hand SEAT Alhambra cars for sale in London
£19,000
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux DSG 5dr
2016 (66 reg) | 23,981 miles
£16,000
SEAT Alhambra 2.0 TDi 150 SE Lux DSG 5dr
2016 (16 reg) | 40,556 miles
£15,299
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE 5dr
2017 (17 reg) | 40,143 miles
£16,500
SEAT Alhambra 2.0 TDI Style Advanced DSG (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 36,000 miles
£11,990
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive CR S 5dr
2012 (12 reg) | 31,150 miles
£15,000
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux DSG 5dr
2016 (66 reg) | 73,943 miles
£1,000
SEAT Alhambra 1.9 TDI PD S 5dr (7 seat)
2001 (Y reg) | 116,121 miles
£20,495
SEAT Alhambra Tdi Se Lux 2.0 5dr
2017 (17 reg) | 20,448 miles
£16,890
SEAT Alhambra 2.0 TDI Style Advanced DSG (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 32,000 miles
£13,499
SEAT Alhambra 2.0 TDI Style Advanced DSG (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 85,000 miles
£15,495
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE DSG (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 36,000 miles
£8,500
SEAT Alhambra 2.0 TDI CR S DSG 5dr
2012 (61 reg) | 60,000 miles
£16,499
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux 5dr
2016 (16 reg) | 42,630 miles
£5,990
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive CR S 5dr
2013 (13 reg) | 132,000 miles
£9,995
SEAT Alhambra 2.0 Tdi Cr Se Dsg (LOW MILEAGE) 5dr
2011 (61 reg) | 41,914 miles
£17,000
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux DSG 5dr
2016 (66 reg) | 51,553 miles
£24,595
SEAT Alhambra Tdi Xcellence Dsg 2.0 5dr
2018 (68 reg) | 1,902 miles
£9,750
SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive CR SE 5dr
2014 (14 reg) | 58,568 miles
£14,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE DSG (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 49,000 miles
£14,950
SEAT Alhambra 2.0 TDI SE DSG (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 49,000 miles
£13,990
SEAT Alhambra 1.4 TSI SE DSG 5dr
2012 (12 reg) | 38,000 miles
£17,000
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux DSG 5dr
2016 (66 reg) | 49,314 miles
£15,499
SEAT Alhambra 2.0 TDi 150 SE 5dr
2016 (66 reg) | 28,729 miles
£17,699
SEAT Alhambra 2.0 TDi SE Lux DSG 5dr
2016 (16 reg) | 33,713 miles