Lamborghini Aventador used cars for sale in London
With 29 used Lamborghini Aventador cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Lamborghini Aventador cars for sale in London
£399,950
Lamborghini Aventador Svj Coupe LP770-4 2dr
2019 (19 reg) | 1,500 miles
£269,900
Lamborghini Aventador LP 740-4 S 6.5 2dr
2019 | 105 miles
£209,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr EU5
2014 (14 reg) | 1,800 miles
£377,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2d 691 BHP
2019 (19 reg) | 751 miles
£264,950
Lamborghini Aventador S Roadster LP740-4 6.5 2dr
2018 (18 reg) | 2,300 miles
£378,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 400 miles
£441,948
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2019 (69 reg) | 100 miles
£289,950
Lamborghini Aventador S Roadster LP740-4 2dr
2019 (19 reg) | 150 miles
£239,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2018 (18 reg) | 4,813 miles
£379,950
Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ ISR 4WD 2DR 6.5
2019 | 250 miles
£234,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£399,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 582 miles
£249,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2018 (68 reg) | 2,500 miles
£269,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 750-4 Superveloce ISR 4WD 2dr
2016 (16 reg) | 5,256 miles
£174,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 2d AUTO 700 BHP
2011 (61 reg) | 7,975 miles
£239,995
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 740-4 S ISR 4WD 2dr
2017 (17 reg) | 6,200 miles
£204,877
Lamborghini Aventador LP 700-4 2dr ISR 6.5
2013 (63 reg) | 19,800 miles
£254,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 S Roadster ISR 4WD 2dr
2018 (18 reg) | 2,863 miles
£389,950
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 770-4 SVJ ISR 4WD 2dr
2019 (19 reg) | 1,288 miles
£234,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 6.5 2dr
2017 (67 reg) | 800 miles
£264,950
Lamborghini Aventador S Coupe LP740-4 LHD 2dr
2018 (18 reg) | 2,527 miles
£209,900
Lamborghini Aventador 6.5 V12 LP 700-4 Roadster ISR 4WD 2dr EU5
2014 (14 reg) | 6,000 miles
£299,977
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 2dr ISR 6.5
2016 (66 reg) | 6,500 miles
£280,000
Lamborghini Aventador 6.5 V12 S ISR 4WD 2dr
2017 (67 reg) | 2,000 miles