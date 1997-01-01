Honda CR-V used cars for sale in London
With 380 used Honda CR-V cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in London
£14,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 37,000 miles
£16,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 30,000 miles
£1,895
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 100,400 miles
£13,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 37,000 miles
£2,770
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (05 reg) | 121,000 miles
£12,695
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 54,350 miles
£13,000
Honda Cr-V 2.0 S 5dr
2016 (66 reg) | 8,791 miles
£11,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2017 (67 reg) | 49,889 miles
£3,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (57 reg) | 134,400 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 85,000 miles
£19,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 10,228 miles
£19,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE+ Navi 5-Door 5dr
2018 (18 reg) | 13,701 miles
£11,990
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP
2013 (63 reg) | 40,000 miles
£17,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 14,491 miles
£31,595
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT 4WD (s/s) 5dr
2019 (68 reg) | 7,758 miles
£7,450
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 90,000 miles
£10,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 51,161 miles
£5,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 93,000 miles
£18,990
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (66 reg) | 16,543 miles
£14,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4WD (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 35,000 miles
£30,295
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 9,244 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 85,278 miles
£775
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (53 reg) | 126,000 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2003 (03 reg) | 136,000 miles