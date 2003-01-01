Chrysler PT Cruiser used cars for sale in London
With 8 used Chrysler PT Cruiser cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Chrysler PT Cruiser cars for sale in London
£2,795
Chrysler PT Cruiser 2.4 Route 66 5dr
2006 (06 reg) | 63,000 miles
£2,995
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2007 (57 reg) | 48,000 miles
£880
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2006 (56 reg) | 77,500 miles
£3,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2007 (57 reg) | 44,000 miles
£998
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2007 (07 reg) | 57,000 miles
£1,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited Hatchback 5dr Petrol Automatic (240 g/km, 141 bhp)
2007 (07 reg) | 74,000 miles
£2,495
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Touring 5dr
2008 (08 reg) | 120,000 miles
£690
Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring Hatchback 5dr Petrol Manual (196 g/km, 140 bhp)
2003 (03 reg) | 99,987 miles