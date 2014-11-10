White Hyundai ix20 used cars for sale
With 126 used White Hyundai ix20 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand White Hyundai ix20 cars for sale
£5,570
Hyundai IX20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2013 (13 reg) | 47,339 miles
£6,000
Hyundai IX20 1.4 STYLE 5d
2013 (63 reg) | 34,000 miles
£10,385
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr
2016 (66 reg) | 7,428 miles
£8,500
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 19,657 miles
£3,999
Hyundai ix20 1.4 Classic 5dr
2012 (12 reg) | 56,438 miles
£5,462
Hyundai IX20 1.6 Active Hatchback 5dr Petrol Automatic (154 g/km, 123 bhp)
2012 (12 reg) | 55,931 miles
£4,995
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2012 (12 reg) | 61,394 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 10,000 miles
£3,880
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2015 (15 reg) | 23,135 miles
£6,720
Hyundai IX20 1.6 Active 5dr Auto
2014 (14 reg) | 29,434 miles
£9,499
Hyundai Ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (16 reg) | 4,031 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 Style 5dr
2015 (15 reg) | 14,634 miles
£9,980
Hyundai IX20 SE BLUE DRIVE 1.4 5dr
2017 (67 reg) | 15,905 miles
£8,470
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2016 (65 reg) | 30,992 miles
£9,264
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (17 reg) | 10,106 miles
£9,450
Hyundai ix20 Hatchback SE BLUEDRIVE 1.4 Gamma (5-speed M/T) 5-door wag 5dr
2017 (67 reg) | 15,773 miles
£7,950
Hyundai ix20 1.4 SE Blue Drive 5 Door
2016 (16 reg) | 29,076 miles
£5,795
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2012 (12 reg) | 28,000 miles
£8,500
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 197,235 miles
£3,989
Hyundai IX20 1.4 ACTIVE 5d 89 BHP **Nov 2020 Mot 3 Months Warranty**
2013 (13 reg) | 100,000 miles
£10,000
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto - RARE AUTOMATIC
2017 (17 reg) | 13,307 miles
£7,295
Hyundai IX20 1.4 SE BLUE DRIVE 5d 89 BHP FULL MAIN DEALER HISTORY
2016 (16 reg) | 41,000 miles
£8,500
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr - WARRANTY 2021
2016 (66 reg) | 14,797 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2011 (11 reg) | 55,632 miles