Blue Hyundai ix20 used cars for sale
With 121 used Blue Hyundai ix20 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Hyundai ix20 cars for sale
£4,695
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (15 reg) | 32,000 miles
£9,400
Hyundai Ix20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 12,817 miles
£4,395
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2012 (62 reg) | 54,154 miles
£3,499
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2013 (13 reg) | 106,000 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 8,000 miles
£3,495
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2011 (61 reg) | 85,000 miles
£11,495
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2017 (67 reg) | 4,162 miles
£4,880
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2012 (12 reg) | 49,000 miles
£7,999
Hyundai ix20 1.6 Premium Auto 5dr
2016 (66 reg) | 56,549 miles
£8,995
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 28,830 miles
£5,495
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2013 (63 reg) | 32,000 miles
£8,500
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2015 (15 reg) | 18,500 miles
£4,650
Hyundai ix20 1.6 Style Hatchback 5dr Petrol Automatic (154 g/km, 123 bhp)
2013 (62 reg) | 14,000 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2015 (64 reg) | 18,061 miles
£5,990
Hyundai iX20 1.4 CRDi Classic 5dr - USB AUDIO - SPLIT FOLDING REAR SEATS
2012 (62 reg) | 22,634 miles
£7,820
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2015 (65 reg) | 17,583 miles
£7,000
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE MPV 5dr Petrol (s/s) (90 ps)
2015 (65 reg) | 35,000 miles
£7,157
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2015 (15 reg) | 15,659 miles
£4,980
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2013 (13 reg) | 32,640 miles
£7,900
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 42,188 miles
£9,683
Hyundai Ix20 Se Auto 1.6 5dr
2016 (66 reg) | 12,659 miles
£8,990
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2016 (16 reg) | 25,906 miles
£15,350
Hyundai ix20 1.6 Premium 5 Door
2019 (69 reg) | 10 miles
£9,750
Hyundai ix20 Se Blue Drive 1.4 5dr
2016 (66 reg) | 26,325 miles