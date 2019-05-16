Diesel Honda used cars for sale
With 2,513 used Diesel Honda cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Diesel Honda cars for sale
£12,695
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 54,350 miles
£8,295
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual 4x4 (149 g/km, 148 bhp)
2013 (13 reg) | 74,000 miles
£11,300
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2016 (66 reg) | 47,658 miles
£12,691
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 51,001 miles
£11,480
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2013 (13 reg) | 37,300 miles
£9,174
Honda Civic 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr
2015 (15 reg) | 28,000 miles
£11,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2017 (67 reg) | 49,889 miles
£2,995
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI ES 5d 139 BHP ***MOT+SERVICE+AA COVER+WARRANTY***
2007 (07 reg) | 116,500 miles
£5,895
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 99,000 miles
£1,990
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2009 (09 reg) | 114,000 miles
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 100,000 miles
£3,199
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (58 reg) | 108,900 miles
£9,400
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr Bluetooth
2015 (65 reg) | 25,052 miles
£7,790
Honda Civic I-DTEC SE PLUS - Zero Road Tax 1.6 5dr
2014 (14 reg) | 38,000 miles
£9,883
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5dr 118 BHP *Bluetooth + DAB + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 33,947 miles
£14,386
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5dr 118 BHP *Cruise + Btooth + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 15,906 miles
£10,500
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (62 reg) | 60,948 miles
£9,695
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5dr
2016 (66 reg) | 36,328 miles
£8,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport 5dr
2015 (15 reg) | 47,211 miles
£10,299
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 25,930 miles
£12,480
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Bluetooth
2015 (64 reg) | 26,450 miles
£29,400
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 1,809 miles
£14,599
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2019 (19 reg) | 12,061 miles
Latest Honda ArticlesView more
Feature
The Honda NSX: A history trip with a difference
This ain’t no school history trip. We took all three generations of Honda NSX to the historic Reims-Gueux circuit in France.
16 May 2019
Feature
Best Car Launched in the Last Year 2019 – Honda CR-V
Find out why the Honda CR-V is the 2019 winner of our Best Car Launched in the Last Year award.
09 May 2019
Review
Honda HR-V SUV (2018 - ) review
The Honda HR-V packs the same versatile features as the Jazz and Civic, offering buyers lots of space in a compact, stylish SUV package. It’s up against
01 Apr 2019
Advice
How to drive in the winter
Snow. Ice. Rain. Cold. None of these make for much fun while driving, but these tips will help keep you safe during the winter months.
18 Mar 2019