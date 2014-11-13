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Honda CR-Z cars for sale

With 61 used Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.

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Honda CR-Z Coupe (2010 - ) MK 1 review

Auto Trader rating

3.9

Owner ratings

4.3

The Honda CR-Z has a sporty, eco-friendly engine which makes it the perfect choice for those seeking a sporting drive with genuine green credentials.

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Used61 cars available now£3,195.00Search

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