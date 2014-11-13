Honda CR-Z cars for sale
With 61 used Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
Honda CR-Z Coupe (2010 - ) MK 1 review
The Honda CR-Z has a sporty, eco-friendly engine which makes it the perfect choice for those seeking a sporting drive with genuine green credentials.Read full review
Search by type
|Type
|Vehicles for sale
|From
|Link to the search results
|Used
|61 cars available now
|£3,195.00
|Search
Latest second hand Honda CR-Z cars for saleView all
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA SPORT 3d 113 BHP PRIV GLASS+USB/AUX
2010 (10 reg) | 56,471 miles
£5,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2012 (12 reg) | 48,000 miles
£4,290
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 82,679 miles
£3,799
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 83,000 miles
£6,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport T 3dr
2012 (62 reg) | 35,400 miles
£3,799
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (61 reg) | 117,242 miles
£4,900
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 61,060 miles
£4,895
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 64,403 miles
£7,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid Man 3dr
2011 (61 reg) | 23,560 miles
£3,554
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 129,152 miles
£4,395
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 80,000 miles
£6,492
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2013 (13 reg) | 75,015 miles
£4,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (60 reg) | 61,000 miles
£5,880
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 55,112 miles
£7,500
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2013 (62 reg) | 32,028 miles
£6,000
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2013 (13 reg) | 39,021 miles
£5,791
Honda Cr-Z I-VTEC IMA SPORT 1.5 3dr
2012 (12 reg) | 58,340 miles
£8,480
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2014 (14 reg) | 41,235 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2010 (10 reg) | 105,000 miles
£3,999
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 94,000 miles
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 61,480 miles
£5,295
Honda Cr-Z I-VTEC IMA SPORT 1.5 3dr
2012 (12 reg) | 90,000 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 48,100 miles
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 59,030 miles