White Honda CR-V used cars for sale
With 255 used White Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand White Honda CR-V cars for sale
£15,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 43,500 miles
£11,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) 4WD (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 25,000 miles
£17,491
Honda CR-V 5-Door 1.6 i-DTEC SR 5dr
2017 (17 reg) | 17,753 miles
£11,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr (dab)
2015 (15 reg) | 20,901 miles
£16,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2016 (16 reg) | 27,211 miles
£13,996
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 27,340 miles
£11,990
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP
2013 (63 reg) | 40,000 miles
£30,295
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 9,244 miles
£27,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,999 miles
£8,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC EX 5d 148 BHP 9 Stamp SERVICE HISTORY
2010 (10 reg) | 51,123 miles
£11,591
Honda CR-V 5-Door 1.6 i-DTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 56,505 miles
£10,000
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (13 reg) | 70,976 miles
£6,499
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 98,000 miles
£11,899
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 17,300 miles
£30,250
Honda Cr-V 2.0 I-Mmd Hybrid Sr 2Wd 5Dr Ecvt
2018 (19 reg) | 8,769 miles
£15,200
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4WD (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 29,021 miles
£19,795
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC EX 5dr
2016 (66 reg) | 15,948 miles
£9,700
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 34,564 miles
£18,490
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2017 (66 reg) | 27,019 miles
£14,690
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 SE Plus 5dr Auto
2016 (16 reg) | 42,207 miles
£6,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 4x4 5dr (SD Navi)
2013 (63 reg) | 111,000 miles
£24,999
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 525 miles
£13,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (64 reg) | 32,840 miles
£23,550
Honda CR-V 5-Door 1.5 VTEC TURBO SR 4WD 5dr
2019 (19 reg) | 12,924 miles
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