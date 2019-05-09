Grey Honda CR-V used cars for sale
With 414 used Grey Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Grey Honda CR-V cars for sale
£1,895
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 100,400 miles
£13,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 37,000 miles
£7,950
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2011 (60 reg) | 23,000 miles
£2,770
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (05 reg) | 121,000 miles
£8,295
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual 4x4 (149 g/km, 148 bhp)
2013 (13 reg) | 74,000 miles
£7,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES-T 5dr
2012 (62 reg) | 67,007 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 100,000 miles
£2,990
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI SE 5d 139 BHP WITH FULL SERVICE HISTORY! 4X4!
2007 (57 reg) | 111,000 miles
£17,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 35,632 miles
£14,386
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5dr 118 BHP *Cruise + Btooth + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 15,906 miles
£11,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto Petrol Estate
2014 (14 reg) | 41,818 miles
£4,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2008 (57 reg) | 123,000 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2014 (64 reg) | 29,700 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d 148 BHP
2012 (12 reg) | 65,458 miles
£3,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (57 reg) | 134,400 miles
£8,191
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr **Rear Camera + Front/Rear PDC**
2014 (63 reg) | 74,290 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 110,000 miles
£18,490
Honda Cr-V EX I-VTEC AUTO 2.0 5dr
2017 (66 reg) | 39,500 miles
£1,788
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 112,000 miles
£10,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 55,600 miles
£7,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 68,000 miles
£10,000
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 51,161 miles
£7,950
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP 2 OWNERS I FULL SERVICE HISTORY
2012 (12 reg) | 71,000 miles
£2,450
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 188,583 miles
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