Black Honda CR-V used cars for sale
With 516 used Black Honda CR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black Honda CR-V cars for sale
£18,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Black Edition Auto 4WD 5dr
2017 (66 reg) | 27,261 miles
£1,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (54 reg) | 106,000 miles
£14,900
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2015 (15 reg) | 15,043 miles
£12,691
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 51,001 miles
£3,199
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (58 reg) | 108,900 miles
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2010 (10 reg) | 54,000 miles
£2,150
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 134,355 miles
£2,350
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (05 reg) | 129,000 miles
£13,900
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr
2015 (15 reg) | 38,606 miles
£16,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR SUV 5dr Petrol 4WD (s/s) (155 ps)
2017 (66 reg) | 20,177 miles
£7,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES-T 5dr
2010 (60 reg) | 65,224 miles
£19,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 10,228 miles
£4,675
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2008 (08 reg) | 61,000 miles
£7,490
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (12 reg) | 69,555 miles
£29,990
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo EX 5dr CVT
2019 (69 reg) | 9,321 miles
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2004 (54 reg) | 130,000 miles
£15,137
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (66 reg) | 29,700 miles
£4,490
Honda Cr-V 2.2 i-CTDi EX 5dr - GREAT SPECIFICATION -
2009 (09 reg) | 103,000 miles
£17,650
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Black Edition 5dr
2017 (66 reg) | 29,658 miles
£17,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 14,491 miles
£17,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2015 (65 reg) | 17,482 miles
£6,790
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2012 (61 reg) | 88,900 miles
£25,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,856 miles
£13,990
Honda CR-V 5-Door 2.0 i-VTEC SE+ (2wd) 5dr
2016 (66 reg) | 35,160 miles
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