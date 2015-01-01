Vauxhall ADAM used cars for sale in East of England
With 23 used Vauxhall ADAM cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£14,415
£11,495
Save£2,920
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£13,470
Save£945
Vauxhall Adam 1.2i Griffin 3dr Petrol Hatchback
3 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,415
£12,931
Save£1,484
Vauxhall Adam 1.2i Griffin (70PS) 3dr
3 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Vauxhall ADAM cars for sale in East of England
£7,495
Vauxhall Adam 1.4i Turbo S Manual 5Spd (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 25,000 miles
£8,595
Vauxhall Adam 1.2i ENERGISED 3dr
2018 (18 reg) | 3,900 miles
£7,699
Vauxhall Adam Hat 1.2 70ps Energised 3dr
2017 (67 reg) | 18,000 miles
£7,399
Vauxhall Adam 1.2 70ps Slam 3dr
2016 (16 reg) | 17,538 miles
£9,999
Vauxhall Adam 1.2 (70ps) Griffin 3dr Hatchback - DELIVERY MILEAG
2019 (69 reg) | 109 miles
£6,695
Vauxhall Adam 1.2i ecoFLEX ENERGISED (s/s) 3dr
2017 (66 reg) | 37,000 miles
£9,999
Vauxhall Adam 1.2 (70) Griffin 3dr with DELIVERY MILEAGE ONLY
2019 (69 reg) | 10 miles
£7,040
Vauxhall Adam 1.4i Rocks Air 3dr
2015 (65 reg) | 39,134 miles
£7,869
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 28,694 miles
£7,000
Vauxhall Adam 1.2i GLAM 3dr
2015 (65 reg) | 21,000 miles
£5,710
Vauxhall Adam 1.4i Glam 3dr
2014 (64 reg) | 37,145 miles
£8,999
Vauxhall Adam 1.2 (70) Jam 3dr with DELIVERY MILEAGE ONLY
2019 (69 reg) | 219 miles
£7,999
Vauxhall Adam Hat 1.2 70ps Energised 3dr
2017 (67 reg) | 4,570 miles
£6,237
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (66 reg) | 28,651 miles
£6,999
Vauxhall Adam 1.2i Energised 3dr
2016 (66 reg) | 8,931 miles
£6,495
Vauxhall Adam 1.2i ecoFLEX ENERGISED (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 27,000 miles
£8,999
Vauxhall Adam Special Edition 1.2i Energised 3dr Hatchback
2018 (18 reg) | 4,802 miles
£5,495
Vauxhall Adam 1.2 JAM 3d 69 BHP
2015 (65 reg) | 33,661 miles
£13,650
Vauxhall Adam 1.2 i Griffin 3dr
2019 (19 reg)
£12,500
Vauxhall Adam S 1.4 Turbo 150ps with Leather Trim and upgrades 3dr
2018 (68 reg) | 11,000 miles
£9,995
Vauxhall Adam GRAND SLAM S/S 1.4 3dr
2016 (66 reg) | 20,000 miles
£6,875
Vauxhall Adam 1.4 VVT 16v SLAM Hatchback 3dr
2014 (64 reg) | 36,000 miles
£10,499
Vauxhall Adam Energised Special Edition 1.2i (70ps) Black Jack 3dr
2018 (18 reg) | 6,736 miles