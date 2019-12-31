Hyundai i10 used cars for sale in East of England
With 37 used Hyundai i10 cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£11,320
£10,770
Save£550
Hyundai i10 1.0 Play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£14,155
£12,155
Save£2,000
Hyundai i10 1.2 Premium Hatchback 5dr Petrol Auto (87 ps)
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£11,320
£10,770
Save£550
Hyundai i10 1.0 Play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£12,375
£11,825
Save£550
Hyundai i10 1.2 SE 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Hyundai i10 cars for sale in East of England
£4,995
Hyundai I10 1.0 SE 5d 65 BHP £20 YEAR TAX ISOFIX CRUISE CONTROL
2015 (64 reg) | 44,000 miles
£8,495
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2019 (19 reg) | 2,032 miles
£6,000
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2017 (17 reg) | 43,000 miles
£5,799
Hyundai i10 1.2 SE 5dr
2015 (15 reg) | 25,490 miles
£6,280
Hyundai I10 1.2 Premium SE 5dr
2015 (15 reg) | 30,580 miles
£5,460
Hyundai I10 1.0 Blue Drive SE 5dr
2015 (65 reg) | 25,960 miles
£11,995
Hyundai i10 1.2 Premium SE Auto 5dr
2018 (68 reg) | 4,787 miles
£2,850
Hyundai i10 1.2 Style 5dr
2011 (11 reg) | 67,048 miles
£7,524
Hyundai i10 1.2 SE 5dr Air Conditioning
2017 (17 reg) | 15,699 miles
£2,895
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 39,000 miles
£1,999
Hyundai i10 1.2 Comfort 5dr
2010 (10 reg) | 60,000 miles
£7,500
Hyundai i10 1.0 Premium 5dr
2018 (67 reg) | 18,436 miles
£5,890
Hyundai I10 PREMIUM 1.3 5dr
2015 (64 reg) | 27,715 miles
£8,015
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2019 (19 reg) | 3,135 miles
£6,750
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2018 (18 reg) | 13,327 miles
£6,490
Hyundai i10 1.2 SE 5dr
2017 (67 reg) | 29,495 miles
£8,495
Hyundai i10 1.0 Premium 5 Door
2019 (68 reg) | 3,590 miles
£5,495
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2016 (66 reg) | 29,681 miles
£9,249
Hyundai i10 5dr Hat 1.0 Mpi 67ps Play
2019 (69 reg) | 10 miles
£9,249
Hyundai i10 5dr Hat 1.0 Mpi 67ps Play
2019 (69 reg) | 10 miles
£8,999
Hyundai i10 5dr Hat 1.0 Mpi 67ps SE
2019 (69 reg) | 500 miles
£7,950
Hyundai i10 1.0 SE 5dr
2019 (19 reg) | 1,165 miles
£7,445
Hyundai i10 5dr Hat 1.0 66ps Go SE
2018 (18 reg) | 18,231 miles
£7,495
Hyundai i10 1.0 Go SE 5 Door
2018 (18 reg) | 11,473 miles