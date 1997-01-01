Honda CR-V used cars for sale in East of England
With 33 used Honda CR-V cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in East of England
£12,480
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Bluetooth
2015 (64 reg) | 26,450 miles
£800
Honda Cr-V 2.0 ES Executive 5dr (sun roof, a/c)
2000 (X reg) | 143,000 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 153 BHP
2013 (13 reg) | 83,305 miles
£15,137
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (66 reg) | 29,700 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (61 reg) | 133,000 miles
£29,699
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SE eCVT (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 402 miles
£24,999
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
2019 (69 reg) | 525 miles
£3,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2005 (54 reg) | 109,000 miles
£10,999
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD Bluetooth
2016 (66 reg) | 24,103 miles
£995
Honda Cr-V 2.0 ES Executive 5dr (sun roof, a/c)
2000 (W reg) | 122,782 miles
£2,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2004 (04 reg) | 72,000 miles
£7,695
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC SR 5d 148 BHP
2013 (13 reg) | 91,402 miles
£5,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX SUV 5dr Petrol Manual (192 g/km, 148 bhp)
2007 (57 reg) | 86,000 miles
£4,999
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d 148 BHP RECENT FULL SERVICE AND NEW TYRES
2008 (08 reg) | 109,942 miles
£14,920
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 2WD (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 7,697 miles
£5,991
Honda Cr-V I-Dtec Es 2.2 5dr
2011 (61 reg) | 102,508 miles
£37,500
Honda Cr-V I-MMD EX 2.0 5dr
2019 (69 reg) | 5,000 miles
£9,885
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX * 0% Deposit Finance Available 5dr
2012 (62 reg) | 62,000 miles
£13,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S Navi (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 20,476 miles
£3,990
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2008 (58 reg) | 105,508 miles
£17,599
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Satellite Navigation
2018 (67 reg) | 12,283 miles
£14,499
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto Leather Seats
2015 (65 reg) | 49,264 miles
£36,599
Honda Cr-V 5dr 2.0 I-mmd Hybrid Ex Ecvt
2019 (69 reg) | 1,795 miles
£13,499
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 36,000 miles