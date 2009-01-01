Ford Ranger used cars for sale in East of England
With 18 used Ford Ranger cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£32,920
£30,112
Save£2,808
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrak Auto
Automatic Diesel Pickup
RRP£38,345
£34,899
Save£3,446
Ford Ranger EcoBlue Wildtrak Auto
Automatic Diesel Pickup
RRP£36,365
£32,799
Save£3,566
Ford Ranger 2.0 EcoBlue Limited Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
4 door Automatic Diesel Pickup
RRP£38,945
£33,499
Save£5,446
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
4 door Automatic Diesel Pickup
Latest second hand Ford Ranger cars for sale in East of England
£18,750
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2016 (66 reg) | 44,000 miles
£15,500
+ VAT
Ford Ranger Diesel Pick Up Double Cab Wildtrak 3.2 TDCi 4WD Auto
2015 (15 reg) | 28,181 miles
£8,495
Ford Ranger THUNDER 4X4 LWB D/C 3.0 4dr
2009 (09 reg) | 59,000 miles
£18,995
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2016 (16 reg) | 37,568 miles
£26,490
+ VAT
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2019 (19 reg) | 11 miles
£21,500
Ford Ranger 2.2 TDCi Limited 2 Double Cab Pickup 4WD 4dr
2019 (19 reg) | 7,000 miles
£26,444
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2018 (18 reg) | 8,232 miles
£16,000
+ VAT
Ford Ranger 3.2 LIMITED 4X4 DCB TDCI AUTO * 0% Deposit Finance Available
2016 (66 reg) | 62,000 miles
£14,795
+ VAT
Ford Ranger 3.2cc Limited 4x4 TDCI
2015 (65 reg) | 38,000 miles
£14,995
+ VAT
Ford Ranger 3.2 TDCi Limited Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU5)
2015 (65 reg) | 36,000 miles
£10,995
+ VAT
Ford Ranger LIMITED 4X4 DCB TDCI 2.2 4dr
2014 (64 reg) | 86,000 miles
£14,495
+ VAT
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4d AUTO 200PS LOAD COVER - HEATED SEATS - SAT NAV
2015 (65 reg) | 43,179 miles
£20,394
Ford Ranger 3.2 TDCi Limited 2 Double Cab Pickup Auto 4WD 4dr
2016 (66 reg) | 55,506 miles
£17,750
Ford Ranger LIMITED 4X4 DCB TDCI 3.2 4dr
2016 (16 reg) | 35,761 miles
£26,000
Ford Ranger 3.2 WILDTRAK 4X4 DCB TDCI 4d AUTO 197 BHP Automatic
2018 (18 reg) | 19,383 miles
£22,500
+ VAT
Ford Ranger 3.2
2018 (67 reg) | 8,499 miles
£24,990
+ VAT
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak X Double Cab Pickup 4x4 4dr (EU6)
2018 (68 reg) | 12,000 miles
£23,495
+ VAT
Ford Ranger Pick Up Double Cab Wildtrak 3.2 TDCi 200 Auto
2018 (18 reg) | 22,603 miles