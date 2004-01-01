Audi A3 used cars for sale in East of England
With 74 used Audi A3 cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,790
£25,300
Save£4,490
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£33,055
£30,482
Save£2,573
Audi A3 2.0 TDI 35 Black Edition Sportback S Tronic (s/s) 5dr
5 door Automatic Diesel Hatchback
RRP£30,408
£26,885
Save£3,523
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£30,459
£26,905
Save£3,554
Audi A3 2.0 TFSI 40 Sport S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A3 cars for sale in East of England
£11,999
Audi A3 1.6 TDI 110 S Line 3dr Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 35,425 miles
£2,500
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback 5dr
2007 (07 reg) | 144,000 miles
£15,185
Audi A3 2.0 TDI S line (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 38,653 miles
£12,999
Audi A3 2.0 TDI Sport 5dr Satellite Navigation
2016 (66 reg) | 21,161 miles
£12,990
Audi A3 Sportback SE Technik 1.6 TDI 110 PS 6-speed 5dr
2016 (66 reg) | 22,343 miles
£14,690
Audi A3 Sportback Sport 1.4 TFSI cylinder on demand 150 PS 6-speed 5dr
2016 (66 reg) | 22,797 miles
£13,199
Audi A3 2.0 TDI SE 5dr S Tronic Bluetooth
2016 (16 reg) | 24,664 miles
£9,295
Audi A3 1.6 TDI S line Sportback 5dr
2014 (64 reg) | 93,106 miles
£15,990
Audi A3 Sportback S line 2.0 TDI quattro 184 PS S tronic 5dr
2015 (65 reg) | 30,097 miles
£2,195
Audi A3 1.6 Special Edition 3dr
2004 (54 reg) | 78,000 miles
£11,091
Audi A3 1.0 TFSI SE (s/s) 3dr
2017 (17 reg) | 25,258 miles
£11,991
Audi A3 Tfsi Sport 1.4 5dr
2015 (15 reg) | 27,559 miles
£9,000
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback S Tronic 5dr
2012 (62 reg) | 63,000 miles
£6,695
Audi A3 2.0 TDI Black Edition Sportback 5dr
2011 (11 reg) | 83,000 miles
£8,074
Audi A3 1.4 TFSI SE 3dr Bluetooth
2012 (62 reg) | 40,001 miles
£15,480
Audi A3 1.5 TFSI Sport 5dr S Tronic
2017 (17 reg) | 11,800 miles
£13,895
Audi A3 1.4 TFSI 150 S Line 5dr Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 32,102 miles
£16,050
Audi A3 1.4 TFSI CoD S line S Tronic (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 26,587 miles
£15,299
Audi A3 1.4 TFSI 150 S Line 3dr S Tronic Leather Seats
2015 (65 reg) | 21,413 miles
£14,957
Audi A3 1.6 TDI 116 Sport 4dr S Tronic
2017 (67 reg) | 16,050 miles
£9,520
Audi A3 1.6 TDI 110 SE Technik 5dr
2015 (15 reg) | 46,291 miles
£7,995
Audi A3 1.8 TFSI S line Sportback 5dr
2012 (12 reg) | 52,000 miles
£4,250
Audi A3 1.6 TDI Sport 3dr
2010 (10 reg) | 113,000 miles
£3,999
Audi A3 TDi 170 Opt Start-Stop SE 2.0 5dr
2009 (09 reg) | 94,015 miles