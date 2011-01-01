Audi A1 used cars for sale in East of England
With 36 used Audi A1 cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,215
£20,595
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£23,560
£22,845
Save£715
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi A1 cars for sale in East of England
£10,250
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr
2016 (66 reg) | 27,430 miles
£13,050
Audi A1 1.0 TFSI Sport Sportback (s/s) 5dr (Nav)
2018 (18 reg) | 15,211 miles
£13,790
Audi A1 Sportback S line 1.4 TFSI 150 PS 6 speed 5dr
2016 (16 reg) | 19,305 miles
£11,250
Audi A1 1.0 TFSI SE Sportback (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 30,803 miles
£12,490
Audi A1 Sportback Sport 1.4 TFSI 125 PS 6-speed 5dr
2016 (66 reg) | 15,987 miles
£8,995
Audi A1 1.4 TFSI Sport Sportback 5dr
2013 (63 reg) | 45,000 miles
£11,991
Audi A1 1.6 TDI S line Sportback (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 32,506 miles
£8,290
Audi A1 S line 1.6 TDI 105 PS 5 speed 3dr
2013 (63 reg) | 52,211 miles
£13,499
Audi A1 S Line 1.4 TFSI 5dr
2016 (16 reg) | 25,507 miles
£8,992
Audi A1 Tfsi S Line 1.4 3dr
2011 (11 reg) | 53,747 miles
£8,999
Audi A1 S Line Tfsi 1.4 3dr
2013 (13 reg) | 34,350 miles
£25,690
Audi A1 Sportback S line Competition 40 TFSI 200 PS S tronic 5dr
2019 (19 reg) | 2,160 miles
£11,699
Audi A1 1.0 TFSI Sport 5dr Bluetooth
2016 (66 reg) | 21,475 miles
£10,199
Audi A1 1.0 TFSI Sport 3dr Bluetooth
2016 (16 reg) | 38,375 miles
£15,990
Audi A1 Sportback Black Edition Nav 1.4 TFSI 125 PS 6-speed 5dr
2018 (18 reg) | 20,591 miles
£9,895
Audi A1 1.4 TFSI Sport (s/s) 3dr
2015 (65 reg) | 24,836 miles
£12,399
Audi A1 1.6 TDI SE 5dr Parking Sensors
2017 (67 reg) | 7,752 miles
£6,990
Audi A1 2.0 TDI Sport Sportback 5dr
2013 (63 reg) | 81,000 miles
£15,490
Audi A1 Sportback S line 1.4 TFSI 125 PS 6-speed 5dr
2018 (67 reg) | 21,240 miles
£8,395
Audi A1 1.6 TDI S line Sportback 5dr
2013 (63 reg) | 56,000 miles
£20,090
Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
2019 (69 reg) | 1,774 miles
£7,149
Audi A1 1.4 TFSI Sport 3dr Bluetooth
2012 (12 reg) | 68,077 miles
£9,290
Audi A1 Sport 1.4 TFSI 122 PS 6 speed 3dr
2014 (14 reg) | 29,156 miles
£11,990
Audi A1 Sportback S line Style Edition 1.4 TFSI 122 PS 6 speed 5dr
2014 (64 reg) | 29,968 miles