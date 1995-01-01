Subaru XV used cars for sale in East Midlands
With 15 used Subaru XV cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£27,275
£25,799
Save£1,476
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,875
£26,000
Save£1,875
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,875
£25,990
Save£1,885
Subaru XV 1.6i SE Premium Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,325
£25,490
Save£1,835
Subaru XV 1.6 i SE Premium Lineartronic AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Subaru XV cars for sale in East Midlands
£14,990
Subaru XV 5 Door Station Wagon 2.0i SE 5dr
2015 (65 reg) | 23,184 miles
£19,980
Subaru XV 2.0i SE Premium 5dr Lineartronic
2018 (18 reg) | 6,676 miles
£13,995
Subaru XV I Se 2.0 5dr
2015 (64 reg) | 21,000 miles
£7,995
Subaru XV 2.0i SE 4WD (s/s) 5dr EU5
2012 (62 reg) | 75,000 miles
£23,490
Subaru XV 5 Door Station Wagon 2.0i AWD SE Premium 5dr
2019 (19 reg) | 5,967 miles
£20,995
Subaru XV I Se Premium 2.0 5dr
2018 (67 reg) | 12,934 miles
£6,691
Subaru XV 2.0 D SE 5d 147 BHP
2014 (14 reg) | 120,613 miles
£20,995
Subaru XV 2.0i SE Lineartronic 4WD (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 797 miles
£6,295
Subaru XV 2.0D SE 4WD 5dr EU5
2012 (62 reg) | 88,000 miles
£18,990
Subaru XV 5 Door Station Wagon 2.0i SE Premium 5dr
2017 (67 reg) | 16,599 miles
£9,995
Subaru XV 5 Door Station Wagon 2.0i Black 5dr
2014 (14 reg) | 75,649 miles
£22,495
Subaru XV I Se Premium 2.0
2019 | 8,180 miles
£20,495
Subaru XV I Se Premium 1.6
2018 | 15,305 miles
£8,500
Subaru XV 1.6 i SE AWD 5dr
2012 (62 reg) | 35,831 miles