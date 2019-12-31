Honda HR-V used cars for sale in East Midlands
With 29 used Honda HR-V cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£27,776
£26,456
Save£1,320
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£26,525
£25,135
Save£1,390
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£27,775
£24,975
Save£2,800
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
Latest second hand Honda HR-V cars for sale in East Midlands
£29,400
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 1,809 miles
£26,000
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 174 miles
£11,495
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr Diesel Hatchback
2015 (65 reg) | 27,684 miles
£11,489
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE 5d 118 BHP
2016 (16 reg) | 21,691 miles
£11,290
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC S 5dr
2016 (66 reg) | 19,157 miles
£11,000
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 42,000 miles
£14,290
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2016 (66 reg) | 23,182 miles
£9,495
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX (s/s) 5dr
2016 (65 reg) | 97,000 miles
£14,000
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr Diesel Hatchback
2017 (67 reg) | 11,830 miles
£18,000
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2017 (67 reg) | 14,265 miles
£15,400
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr Petrol Hatchback
2018 (18 reg) | 4,002 miles
£9,989
Honda Hr-V 1.6 I-DTEC SE NAVI 5d 118 BHP
2016 (16 reg) | 53,732 miles
£18,000
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2018 (18 reg) | 6,572 miles
£12,400
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 16,580 miles
£12,800
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 24,533 miles
£12,500
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr 2WD
2015 (65 reg) | 40,082 miles
£13,250
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr
2016 (66 reg) | 37,658 miles
£9,500
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 102,840 miles
£22,995
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC Turbo Sport 5dr Petrol Hatchback
2019 (19 reg) | 2,949 miles
£9,000
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 94,960 miles
£11,400
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 17,994 miles
£19,000
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 11,178 miles
£16,496
Honda Hr-V Hatchback 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2016 (66 reg) | 18,631 miles
£16,500
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE Navi CVT 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 9,358 miles